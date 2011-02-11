شورای راهبردی فناوری نو در استانها تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله جاسبی عصر پنجشبه در مراسم افتتاح طرح های دانشگاه آزاد در گلستان حمایت مادی و معنوی از فناوری های نو و ایجاد مجتمع های رفاهی و فرهنگی را از اهداف دانشگاه آزاد اسلامی دانست.

وی افزود: وی گفت: در طول مدت باقی مانده تا پایان دهه سوم، باید گوی رقابت را از دانشگاه های داخلی برباییم تا در رقابت های جهانی سربلند باشیم.

عضو شورای انقلاب فرهنگی کشور درباره اداره شدن هیئت امنایی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور گفت: یکی از تصمیمات مهم در سه سال اخیر، اصلاح و تغییر در ساختار دانشگاه است.

به گفته وی، در استان ها به سمت هیئت امنایی شدن دانشگاه ها رفته ایم به طوری که اولین جلسه هیئت امنایی کشور تشکیل و دومین جلسه نیز در اسفند ماه برگزار خواهد شد.

جاسبی افزود: هدف از اداره هیئت امنایی عدم تمرکز در پایتخت و دادن اختیار به استان هاست.

وی درباره افزایش رشته های دانشگاهی گفت: این دانشگاه رشته های خود را با توجه به نیاز کشور بویژه در مقاطع تکمیلی و با توجه به موج جدید داوطلبان کنکور سراسری افزایش می دهد.

وی گفت: تغییر در ساختار دانشگاه آزاد اسلامی و تمرکززدایی از اهداف مهم سازمان مرکزی است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در زمینه شبکه علوم و واحد تحقیقات گفت: این دانشگاه دارای معتبرترین مرکز برای تربیت نیروهای انسانی و هیئت علمی است و اکنون در 26 استان تاسیس شده و در سه استان در شرف تاسیس است.

وی با گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر گفت: مردم، شهدا و ایثارگران پرچم استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را بر قله های عزت و افتخار برافراشتند و امروز این پرچم لرزه بر تن قدرت ها انداخته و سایر ملت های جهان را بیدار کرده است.