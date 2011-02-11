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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۵۲

بیست و نهمین دوره/

سینما بهمن مشکلی برای نمایش فیلم‌های جشنواره ندارد

سینما بهمن مشکلی برای نمایش فیلم‌های جشنواره ندارد

با تعمیر و تجهیز امکانات صوتی، تصویری و رفاهی سینما بهمن در نمایش فیلم‌های جشنواره فجر مشکل نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی و مرکز خدمات سینمایی حوزه هنری درباره صدا و تصویر در سینما بهمن گفت: تاکنون صدا و تصویر سالن‌های این سینما مشکل نداشته است، مدیریت سینما قبل از آغاز جشنواره آپارات‌ها را تعویض کرده و سیستم گرمایشی و سرمایشی تعمیر اساسی شده‌اند.

وی گفت: سالن شماره یک سینما بهمن در اختیار فیلم‌های این دوره از جشنواره است و استقبال از فیلم‌ها نسبت به سال گذشته در این سینما بهمن، افزایش چشم‌گیری داشته است.

فرجی ادامه داد:  فیلم‌های "ورود آقایان ممنوع"، "سیزده 59"، "سعادت آباد"، "آقا یوسف"  و "آلزایمر" با استقبال بیشتر مخاطبان نسبت به دیگر فیلم‌ها روبرو شده‌اند. هنوز برخی از فیلم‌های کارگردان‌های نامی مانند مسعود کیمیایی، اصغر فرهادی، داریوش مهرجویی، رضا میرکریمی و مسعود ده‌نمکی به نمایش در نیامده‌‌اند و مخاطبان به دنبال تهیه بلیت فیلم‌های این کارگردان‌ها هستند.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1250778

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