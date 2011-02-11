به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام رضا رمضان نرگسی ظهر پنجشنبه در همایش «ولایت و فقاهت از نهضت تنباکو تا انقلاب اسلامی» که در موسسه امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به آثار قرارداد ننگین تنباکو تصریح کرد: این قرارداد با هدف تخطئه ارزشهای دینی و اسلامی و هویت ملی ایران بسته شده بود و چیزی جز وابستگی به همراه نداشت.
وی با اشاره به مشترکات انقلاب و نهضت تنباکو تصریح کرد: از مشترکات انقلاب اسلامی و نهضت تنباکو این است که در هیچکدام روشنفکران حضور ندارند و علتش این است که هر دوی اینها ضد غربی و استعماری بود و روشنفکران غرب زده نیز خصومتی با غرب نداشتند.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) اضافه کرد: از دیگر مشترکات این دو نهضت این بود که به اهداف خود رسید آنهم بدون اینکه روشنفکران در آن دخالتی داشته باشند در حالی که در نهضتهایی که روشنفکران غرب زده حضور داشتند، نهضتها منحرف هم شده است.
رمضان خاطرنشان کرد: تکیهگاه هر دو نهضت عناصر معنوی و غیرمادی بود و در رأس آن عالمان و مراجع حضور داشتند؛ نهضت تنباکو توسط میرزای شیرازی و نهضت انقلاب به رهبری امام شکل گرفت.
وی ابراز داشت: نقش محوری مردم در هر دو نهضت از دیگر مشترکات میان این دو نهضت است.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) ادامه داد: در هر دو نهضت فرهنگ تشیع و هویت ایرانی به صورت همبسته و در حد بسیار بالایی ترمیم و تقویت شد و آسیبهایی که به هویت ایرانی و شیعی وارد شده بود تا حدود زیادی جبران شده است.
وی تاکیدکرد: هویت یک ملت در گرو فرهنگ آن است و دشمنان برای رسیدن به اهداف خود تلاش میکنند تا فرهنگ یک ملت را مطابق میل خود تغییر دهند.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) گفت: عدم حضور روشنفکران از مشترکات نهضت تنباکو و انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام رضا رمضان نرگسی ظهر پنجشنبه در همایش «ولایت و فقاهت از نهضت تنباکو تا انقلاب اسلامی» که در موسسه امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به آثار قرارداد ننگین تنباکو تصریح کرد: این قرارداد با هدف تخطئه ارزشهای دینی و اسلامی و هویت ملی ایران بسته شده بود و چیزی جز وابستگی به همراه نداشت.
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