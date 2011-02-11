400 نو عروس قمی کمک جهیزیه گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که روز پنج‌شنبه با حضور استاندار و جمعی از مسئولان قم در محل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم برگزار شد، کمک جهیزیه به 400 نوعروس تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) اهدا شد و اسناد 20 واحد مسکونی نیز به مددجویان کمیته امداد تحویل گردید.



استاندار قم در این مراسم، انقلاب اسلامی ایران را مردمی‌ترین انقلاب جهان دانست و گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در 32 سال گذشته با حضور گسترده مردم و با تکیه بر ایمان، اخلاص و بصیرت این ملت غیور و رهبری ولایت فقیه توانسته همه توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان و بدخواهان نظام را خنثی سازد.



حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور با بیان اینکه ایران اسلامی به پشتوانه مردم توانسته در عرصه‌های مختلف جلوه‌گری کرده و به عزت و اقتدار و استقلال دست یابد خاطرنشان کرد: حضور حماسی و با بصیرت مردم در هشت سال جنگ تحمیلی، فتنه‌های منافقان در ابتدای انقلاب و فتنه ایادی استکبار در سال گذشته، کشورمان را بر قله‌های عزت و افتخار رسانده است.



وی در ادامه با تأکید بر اینکه مردم پشتوانه اصلی و مایه اقتدار این نظام الهی هستند افزود: ملت غیور ایران اسلامی همواره در صحنه‌های حساس انقلاب حضوری چشمگیر و حماسی داشته‌اند و یوم‌الله 22 بهمن جلوه‌ای دیگر از پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب و مانور سراسری عزت، قدرت و شکرگذاری است.



حجت‌الاسلام موسی‌پور گفت: مردم در راهپیمایی 22 بهمن نجات و رهایی خود از یوغ استبداد و استعمار را جشن گرفته و با این حضور حماسی بر استمرار اصول و ارزش‌ها و آرمان‌های امام و انقلاب تأکید کرده و بار دیگر با ولی‌فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت می‌کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: رویکرد کمیته امداد باید توانمندسازی خانواده‌های محروم و بی‌بضاعت باشد.



استاندار قم اظهار داشت: البته این توانمندسازی نباید منجر به غفلت مسئولان از ارائه کمک‌های فوری و ضروری جهت رفع و رجوع نیازهای اولیه محرومان و مستمندان باشد.



وی بر برخورد مناسب با نیازمندان و محرومان جامعه و رفع مشکلات ایشان با روی خوش و گشاده تأکید کرد و افزود: مسئولان امر باید دلسوزانه به این کار خداپسندانه اقدام نمایند.



حجت‌الاسلام موسی‌پور در پایان تصریح کرد: دولت خدمتگزار با تخصیص اعتبارات لازم و برنامه‌ریزی‌های گسترده گام‌های بلندی برای ریشه‌کنی بیکاری از جامعه به ویژه در اقشار محروم و نیازمند برداشته است که باید این مهم مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.



در پایان این مراسم تعدادی از نوعروسان و مددجویان کمیته امداد امام(ره) به صورت نمادین کمک جهیزیه و سندهای واحدهای مسکونی خود را از استاندار قم دریافت کردند.

