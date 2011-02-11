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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۹

همزمان با دهه فجر؛

400 نو عروس قمی کمک جهیزیه گرفتند

400 نو عروس قمی کمک جهیزیه گرفتند

قم - خبرگزاری مهر: همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران 400 نوعروس تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در قم کمک جهیزیه گرفتند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که روز پنج‌شنبه با حضور استاندار و جمعی از مسئولان قم در محل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم برگزار شد، کمک جهیزیه به 400 نوعروس تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) اهدا شد و اسناد 20 واحد مسکونی نیز به مددجویان کمیته امداد تحویل گردید.

استاندار قم در این مراسم، انقلاب اسلامی ایران را مردمی‌ترین انقلاب جهان دانست و گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در 32 سال گذشته با حضور گسترده مردم و با تکیه بر ایمان، اخلاص و بصیرت این ملت غیور و رهبری ولایت فقیه توانسته همه توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان و بدخواهان نظام را خنثی سازد.

حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور با بیان اینکه ایران اسلامی به پشتوانه مردم توانسته در عرصه‌های مختلف جلوه‌گری کرده و به عزت و اقتدار و استقلال دست یابد خاطرنشان کرد: حضور حماسی و با بصیرت مردم در هشت سال جنگ تحمیلی، فتنه‌های منافقان در ابتدای انقلاب و فتنه ایادی استکبار در سال گذشته، کشورمان را بر قله‌های عزت و افتخار رسانده است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مردم پشتوانه اصلی و مایه اقتدار این نظام الهی هستند افزود: ملت غیور ایران اسلامی همواره در صحنه‌های حساس انقلاب حضوری چشمگیر و حماسی داشته‌اند و یوم‌الله 22 بهمن جلوه‌ای دیگر از پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب و مانور سراسری عزت، قدرت و شکرگذاری است.

حجت‌الاسلام موسی‌پور گفت: مردم در راهپیمایی 22 بهمن نجات و رهایی خود از یوغ استبداد و استعمار را جشن گرفته و با این حضور حماسی بر استمرار اصول و ارزش‌ها و آرمان‌های امام و انقلاب تأکید کرده و بار دیگر با ولی‌فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: رویکرد کمیته امداد باید توانمندسازی خانواده‌های محروم و بی‌بضاعت باشد.

استاندار قم اظهار داشت: البته این توانمندسازی نباید منجر به غفلت مسئولان از ارائه کمک‌های فوری و ضروری جهت رفع و رجوع نیازهای اولیه محرومان و مستمندان باشد.

وی بر برخورد مناسب با نیازمندان و محرومان جامعه و رفع مشکلات ایشان با روی خوش و گشاده تأکید کرد و افزود: مسئولان امر باید دلسوزانه به این کار خداپسندانه اقدام نمایند.

حجت‌الاسلام موسی‌پور در پایان تصریح کرد: دولت خدمتگزار با تخصیص اعتبارات لازم و برنامه‌ریزی‌های گسترده گام‌های بلندی برای ریشه‌کنی بیکاری از جامعه به ویژه در اقشار محروم و نیازمند برداشته است که باید این مهم مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

در پایان این مراسم تعدادی از نوعروسان و مددجویان کمیته امداد امام(ره) به صورت نمادین کمک جهیزیه و سندهای واحدهای مسکونی خود را از استاندار قم دریافت کردند.
 

کد مطلب 1250802

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