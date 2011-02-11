ایام دهه فجر روزهایی پربار برای ورزش استان زنجان بود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ایرج رحمانی شامگاه پنج شنبه در دیدار استاندار زنجان با معلولین ورزشکار اعزامی به بازیهای پارآسیایی گوانگجوبا اشاره به مسابقات برگزار شده در ایام دهه فجر گفت: روزهای گذشته شاهد قهرمانی تیم کاراته جوانان استان در کشور و راه یابی تیم واترپلو به مرحله کشوری و کسب رتبه اول تیم بسکتبال با اختلاف پنج امتیاز در جدول رده بندی بودیم.

رحمانی ادامه داد: همچنین در روزهای گذشته زنجان میزبان رضازاده سرپرست فدراسیون وزنه برداریو احمد پناهی رئیس فدراسیون کاراته کشور بود که امروز نیز با حضور استاندار زنجان در جمع معلولین ورزشکار این میزبانی کامل شد.

وی با اشاره به ورزشکاران اعزامی به بازیهای پارآسیایی گوانگجو یادآور شد: در این مسابقات 15 ورزشکار از استان زنجان اعزام شده بودند که موفق به کسب پنج مدال شدند.

مدیر کل تربیت بدنی استان زنجان افزود: 3 مدال نقره و 2 مدال برنز حاصل حضور ورزشکاران معلول زنجانی در این مسابقات بود و امیدواریم شاهد کسب 15 مدال در این گروه در بازیهایی پارآسیایی 2014 کره جنوبی باشیم.

رحمانی با اشاره به روز پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن گفت: قهرمانان ورزش استان زنجان به همراه خانواده هایشان حضور پر رنگی در راهپیمایی 22 بهمن در راستای بزرگداشت این روز عظیم و اعلام انزجار از نظام های استکباری خواهند داشت.