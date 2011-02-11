30 طرح مختلف در نهمین روز دهه فجر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، در ادامه بهره برداری از طرحهای عمرانی و خدماتی هم زمان با ایام الله دهه مبارک فجر، 30 طرح و پروژه دیگر در شهرستانهای مختلف استان خراسان شمالی پنج شنبه شب به بهره برداری رسید.

فرماندار اسفراین در این خصوص به خبرنگار مهر در بجنورد گفت: مرکز آموزشی نجوم دبستان شهید مختاری شهر صفی آباد، احداث 15 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد روستای بام و شهر صفی آباد از جمله طرحهایی بودند که در نهمین روز از سی و دومین سالگشت انقلاب اسلامی به بهره برداری و واگذار شد.

محمد محمد زاده اظهار داشت: برای ساخت هر یک از این واحدهای مسکونی 120 میلیون ریال هزینه شده است.



وی ادامه داد: مجتمع بهداشتی و خدماتی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در روستای «گراتی» اسفراین با زیربنای 220 متر مربع و مجتمع خدماتی و حمایتی بهزیستی در روستای بام با زیربنای 115 مترمربع و هزینه کرد 200 میلیون ریال نیز به بهره برداری رسید.



این مسئول ارشد در شهرستان اسفراین گفت: در روز 22 بهمن نیز چند پروژه راهسازی و عمرانی نیز با مسئولان استانی به بهره برداری می رسد.



بهره برداری از چند پروژه در شیروان



به گزارش خبرنگارمهر از شیروان، در این شهرستان نیز بهره برداری 10 کلاس درس توسط مسئولان شهرستانی انجام شد که این کلاسها در سه مدرسه و در قالب طرح تخریب و بازسازی، ساخته شده و برای آنها دو میلیارد و 320 میلیون ریال هزینه شده است.

محمد سرایدار مدیر آموزش و پرورش شیروان در مراسم بهره برداری از این طرح گفت: در برخی روستاها و مناطق این شهرستان هم چنان مدارس خشتی و گلی و کپری را شاهد هستیم که باید هر چه سریع تر تخریب و بازسازی شود.



همچنین 12 پروژه آموزشی، ورزشی و خدماتی با اعتباری بیش از 15 میلیارد ریال با حضور سید کریم سجادی معاون سیاسی امنیتی استاندار در این شهرستان به بهره برداری رسید.



این پروژه ها شامل چهار باب مدرسه، دو پایگاه مقاومت بسیج، سالن ورزشی و ساختمان دهیاری خانلق و آغاز عملیات اجرایی پروژه آبرسانی روستای رزمقان و برق رسانی به روستای گلیان است.



بهره برداری از چهار طرح تولیدی در گرمه



به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، چهار پروژه تولیدی و صنعتی در این شهرستان تازه تاسیس به بهره برداری رسید که با بهره برداری از این پروژه ها برای هزار و 868 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد می شود.



هم چنین پروژه برق رسانی به روستای مرغزار از توابع این شهرستان با 150 میلیون ریال هزینه کرد با حضور مسئولان محلی به بهره برداری رسید.



زاهدی نیا رئیس اداره برق جاجرم در این مراسم، از برگزاری جشن پایان برق رسانی به روستاهای شهرستان گرمه در سال آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر فقط یک روستای این شهرستان بدون برق است که اعتبار برق رسانی به آن پیش بینی شده است.

چند پروژه در جاجرم به بهره‌برداری رسید



بر اساس این گزارش مدیر کل تربیت بدنی نیز از بهره برداری سالن ورزشی روستای چهاربید در این شهرستان خبر داد و گفت: احداث سالن ورزشی "خلیج فارس" این روستا به عنوان مصوبه سفر دوم هیئت دولت به استان و با اعتبارات شرکت نفت احداث شده است.



ابوالقاسم داورزنی در آیین بهره برداری از این سالن ورزشی، اعتبار اختصاص یافته به آن را دو میلیارد ریال ذکر کرد.



در ادامه بهره برداری از پروژه های جاجرم، عملیات احداث ساختمان دانشگاه علمی کاربردی آغاز و پنج طرح دامداری و اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد در بخش "جلگه سنخواست" این شهرستان بهره برداری شد.



اکبریان رئیس کمیته امداد جاجرم همچنین از بهره برداری و تحویل دو واحد مسکونی مددجویان این نهاد با صرف 200 میلیون ریال خبر داد.



راه اندازی یک کارگاه نجاری با مشارکت صندوق مهر امام رضا(ع) جاجرم و بهره برداری از گاوداری پنج رأسی در روستای قلی از دیگر فعالیتهای صورت گرفته شده در شهرستان جاجرم در نهمین روز از دهه مبارک فجر درسال 1389 بود.