سه طرح آموزشی در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در آخرین روز از دهه مبارک فجر سه طرح آموزشی در مناطق مختلف استان قزوین افتتاح شد.

این طرحها شامل خوابگاه شبانه روزی مدرسه راهنمایی شهید باهنر در روستای آقا بابا با ظرفیت 120 دانش آموز است که در چهار طبقه احداث شده است.

برای ساخت این خوابگاه مدرن که دارای بهترین امکانات آموزشی و خوابگاهی، سالن اجتماعات، سردخانه، نمازخانه، سلف سرویس، واحد سرایداری، سرویس بهداشتی است 15 میلیارد و200 میلیون ریال از محل اعتبارات تخریب و بازسازی هزینه شده است.

محمد جواد حیدری در مراسم افتتاح این خوابگاه گفت: این مجموعه با ویرایش دو هزار و 800 و رعایت استانداردهای فنی و با بهترین مصالح و رعایت اصول مقاوم سازی ساخته شده و از پروژه های نمونه و کیفی در استان و کشور است که از ویژگی های خاصی برخوردار است.

حیدری افزود: این مجموعه دارای اتاق تلویزیون، سیستم های صوتی، دزدگیر اطفای حریق و اتاق مطالعه است و فضای مناسبی را برای تحصیل دانش آموزان مستعد روستایی و مناطق محروم استان فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 20 خوابگاه شبانه روزی در استان ساخته شده و در سال آینده بهسازی و مقاوم سازی مدارس قدیمی و تخریبی و نوسازی این واحدهای آموزشی در اولیوت قرار خواهد گرفت.

احمد عجم استاندار قزوین هم در این مراسم گفت: این مجموعه زیبا و با کیفیت بالا نمونه بارزی از کارکیفی و فنی و مهندسی با استفاده از نیروهای متخصص و متعهد است و باید در اجرای سایر طرحها نیز به عنوان یک الگوی عملیاتی مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: باید با اجرای اینگونه طرحها زمینه تحصیل و تذهیب دانش آموزان و طی مدارج علمی آینده سازان کشور را فراهم کنیم.

وی خطاب به دانش آموزان این واحد آموزشی گفت: شما باید با توجه به امکانات بسیار خوبی که با هزینه زیاد برایتان فراهم شده تلاش کنید تا مدارج علمی را طی کنید و با تذهیب نفس و علم آموزی خود را برای اداره آینده کشور آماده کنید و بدانید کشور توسط شما اداره خواهد شد.

استاندار همچنین از آینده سازان کشور خواست از فضاهای جدید آموزشی به خوبی نگهداری کنند تا آیندگان نیز از این امکانات بهره مند شوند.



