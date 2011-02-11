برنامه حذف صفرهای پولی ملی آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت آماده سازی بسته سیاستی- نظارتی سال 90 بانک مرکزی عنوان کرد: آماده سازی بسته نظام بانکی تقریبا نهایی و جلسات لازم برای تدوین آن با بانکهای دولتی و خصوصی برگزار شده است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه بسته بانک مرکزی هم اکنون در دستور کار کمیسیون اعتباری بانک مرکزی است، افزود: بسته در جلسه آتی شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد.

نرخ سود و حذف صفرها

پورمحمدی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره تعیین نرخ سود بانکی برای سال آینده در بسته بانک مرکزی گفت: در مورد نرخ سود زمانی بحث خواهد شد که شورای پول و اعتبار آن را به تصویب برساند که هنوز تصویب نکرده است، بانک مرکزی نیز در حال حاضر در مورد ترکیب نرخ سود در حال بررسی است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد حذف 3 صفر از واحد پولی کشور گفت: یکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی موضوع رفورم پولی یا حذف صفرها است که همه مطالعات و برنامه های آن آماده شده است.

قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد: موضوع حذف صفرها از واحد پولی فعلا مسدود مانده است تا در زمان ارائه طرح تحول بانکی مطرح شود، اما اینکه چه خواهد شد و چگونه (حذف تعداد صفرها) به همان موضوع طرح تحول باز می گردد که محورهای آن اعلام خواهد شد.

پورمحمدی در مورد تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی به عنوان سئوال دیگر خبرنگار مهر هیچگونه اظهارنظری نکرد و گفت: پس از دو سال می خواهم صحبت کنم، سیاسی صحبت نمی کنم.

هیئت انتظامی

وی در خصوص هیئت انتظامی بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بیشتر بانکها در سال آینده گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه به بانک مرکزی برای ایجاد انضباط در بازار پولی کشور اختیارات وسیعی ارائه شده است.

قائم مقام بانک مرکزی از جمله این اختیارات را عزل و سلب صلاحیت مدیران بانکی و ابطال مجوزها عنوان و خاطرنشان کرد: هیئت انتظامی بانک مرکزی که چند سالی به حالت رخوت افتاده بود و جلساتی برگزار نمی کرد، فعال خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه هیئت انتظامی بانک مرکزی اختیارات وسیعی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی هر یک از بانکداران پیدا کرده است، در مورد ترکیب این هیئت گفت: هیئت انتظامی دارای 3 عضو است که یکی از آنها نماینده شورای پول و اعتبار است که روز سه شنبه هفته جاری انتخاب شده است.

پورمحمدی اعضای دیگر هیئت انتظامی را نماینده بانکها که هفته آینده انتخاب خواهد شد و همچنین دادستان کل کشور اعلام کرد و افزود: دبیر کل بانک مرکزی دادستان هیئت انتظامی بانکها است که به هرگونه تخلفی بر اساس اختیاراتی که دارد رسیدگی می کند.

وی با بیان اینکه اختیارات هیئت انتظامی غیر از اختیارات خاص بانک مرکزی برای رسیدگی به تخلفات است، از آغاز به کار فعالیت مجدد هیئت انتظامی بانک مرکزی از ماه آینده خبرداد.

پورمحمدی از اعلام کلیات طرح تحول نظام بانکی به زودی توسط رئیس جمهور خبرداد. قائم مقام بانک مذکرب گفت: هر هفته از اعضای هیئت مدیره یکی از بانکها دعوت به عمل می آید و بانک مرکزی گزارشات بازرسی خود را در پشت درهای بسته برای هیئت مدیره تشریح می کند و روی تک تک موارد با آنها توافق می کند.

وی ادامه داد: اگر هر یک از موارد در موعد مقرر توسط تیم مدیریتی بانک مربوطه اجرا نشود، آن شخص از دیدگاه بانک مرکزی از صلاحیت حرفه ای کامل برخوردار نخواهد بود، بنابراین از دوربعد به عنوان بانکدار توسط بانک مرکزی مورد قبول قرار نخواهند گرفت.

تعاونی های اعتبار

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه اسامی 10 تعاونی اعتباری دیگر برای تعطیلی باز هم اعلام خواهد شد، افزود: تا پایان سال جاری، دیگر تعاونی اعتباری آزاد نخواهیم داشت.

وی از ارائه مجوز به تعدادی از تعاونی های اعتباری برای تبدیل شدن به موسسه اعتباری به زودی خبرداد و اظهارداشت: برخی از تعاونی ها برای دریافت مجوز از بانک مرکزی مدارک لازم را ارائه کرده اند.

پورمحمدی با بیان اینکه اسامی تعاونی های اعتباری غیرمجاز را به صورت هفتگی اعلام خواهیم کرد، گفت: هیچ یک از این تعاونی ها حق تبلیغات تلوزیونی را ندارند و تنها یکی از آنها که دارای موافقت اصولی از بانک مرکزی است و هنوز مجوز عملیات خود را دریافت نکرده است، می تواند نسبت به تبلیغات اقدام کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از جهت گیری های اساسی طرح تحول نظام بانکی را تامین منابع خرد و دسترسی آحاد جامعه به خدمات و امکانات نظام بانکی عنوان کرد و افزود: تسهیلات خرد یکی از اولویتهای کاری است.