تیمم را به خوبی در مقابل مهرام هدایت نکردم

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر، مصطفی هاشمی شامگاه پنجشنبه در پایان دیدار با مهرام تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما امروز در مقابل تیم بسیار بزرگی بازی کردیم و این موضوع باعث شده بود فشار بازی روی بچه های تیم بسیار بالا و سنگین باشد.

وی در مورد بازی مقابل تیم سابق خود عنوان کرد: از عملکرد تیم راضی نیستم و در بسیاری از مواقع تیم دچار مشکل می شد که مقصر اصلی آن خودم بودم که تیم را به خوبی هدایت نکردم به همین دلیل به مشکل بر می خوردیم.



سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام افزود: تیم ما باید به هر طریق ممکن در این فصل از رقابتها بازی خود را تغییر دهد و در شیوه دفاع و حمله کردن تجدید نظر کنیم، بازی در مقابل مهرام که قهرمان ایران و آسیا در سال گذشته به شمار می رود نیاز به تمرکز بسیار بالایی دارد که خوشبحتانه تیم ما از تمرکز بالایی برخوردار بود.



وی تاکید کرد: دلیل ضعفهایی که تیم پتروشیمی داشت خودم بودم، تیم را خوب هدایت نکردم و نتوانستم به خوبی ضعف تیم را برطرف کنم با این وجود امیدوارم بتوانیم در بازیهای آینده با تیمی قدرتمند تر وارد میدان شویم.



هاشمی در مورد اعتراض به داوری تصریح کرد: ما به داوری اعتراض داشتیم که متاسفانه نتیجه اعتراض ما به داوری به ضرر تیم خودمان شد.



مربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام در مورد حضور هواداران گفت: خوشبختانه امروز هوادارن با حمایتهای بسیار خوبی که از تیم داشتند بر خلاف بازی گذشته باعث شدند تیم از روحیه بسیار خوبی برخوردار شود که سهم عمده پیروزی امروز به دلیل حمایت های آنان بود.



تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام موفق شد با ارائه یک بازی حساب شده بر میهمان خود تیم مهرام تهران که عنوان قهرمان لیگ برتر بسکتبال کشور را یدک می کشد به برتری دست یافت.