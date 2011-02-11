به گزارش خبرنگار مهر، ماشاء الله عظیمی در مراسم افتتاح همزمان 730 طرح تعاونی و بهره برداری از سامانه تلفن بانک توسعه تعاون و همچنین افتتاح باجه های ارزی این بانک در سراسر کشور، گفت: از ابتدای تشکیل صندوق تعاون سابق تا پایان 84 بالغ بر 85 هزار پرونده اعتباری با رقم 496 میلیارد تومان به تصویب رسید.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت: از شهریورماه 84 تا 20 بهمن ماه سال جاری نیز 238 پرونده اعتباری در این بانک بررسی و تصویب شد.

عظیمی در ادامه سخنانش میزان تسهیلات دهی بانک توسعه تعاون را در سال جاری 1900 میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: این میزان تا پایان سال به 2 هزار و 100 میلیارد تومان بالغ می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سرانه ایجاد اشتغال در بخش تعاون 15 میلیون تومان است، خاطر نشان کرد: هم اکنون 69 درصد شعب بانک توسعه تعاون در مناطق کمتر توسعه یافته کشور خواهد بود که با هدف گسترش بخش تعاون صورت می گیرد.

این مقام مسئول در بانک توسعه تعاون میزان تفاهم نامه های در سطوح ملی این بانک را 16 تفاهم نامه برشمرد و افزود: همچنین در سطوح استانی و اتحادیه ها و تعاونی ها نیز 232 تفاهم نامه منعقد و تبادل شده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به پیوستن این بانک به شبکه شتاب بانکی، گفت: راه اندازی سامانه جامع بانکداری الکترونیک و برقراری خط ارتباطی استعلام و اطلاعات اعتباری از بانک مرکزی نیز جزو دیگر اقدامات صورت گرفته در این بخش بوده است.

عظیمی پیاده سازی، نصب و راه اندازی سامانه متمرکز الکترونیکی (سمات) را در کنار پیوستن شعب این بانک به شبکه شتاب و مجهز شدن آن به سیستم الکترونیکی سمات را جزو برنامه های تحقق یافته در این بخش اعلام کرد.

وی تاکید کرد: برای تامین سرمایه مورد نیاز در تسهیلات دهی مناسب به تعاونی ها امکان ایجاد یک شرکت تامین سرمایه وجود دارد که از این طریق بانک مرکزی نیز موافقت کرد تا 49 درصد سرمایه آن را نیز بانک توسعه تعاون و مابقی را نیز اتحادیه ها و تعاونی ها تامین کنند.

این مقام مسئول در بخش تعاون تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته در نظر داریم تا یک بانک سرمایه گذاری برای بخش تعاون کشور ایجاد کنیم، همچنین ایجاد روابط کارگزاری و بانکهای خارج کشور نیز در کشورهایی مانند بحرین و ترکیه دنبال می شود.