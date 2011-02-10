به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، میلیونها نفر در میدان التحریر که سخنرانی مبارک را از طریق یک تلویزیون بزرگ نصب شده در این مکان گوش می کردند، با رد سخنان وی شعار "ارحل ارحل"(برو، برو) سر می دهند.
تظاهرات کنندگان در میدان التحریر با بالابردن کفشهای خود فریاد می زنند : مبارک فورا برو، مبارک فورا برو.
مردم تاکید می کنند همچنان به اعتراضات و تظاهرات خود تا زمانی که دیکتاتور مصر را مجبور به کناره گیری از قدرت کنند، ادامه خواهند کرد.
با رد سخنان فریبکارانه اش؛
مردم خشمگین مصر: مبارک همین حالا برو؛ سلیمان را هم نمیخواهیم
جمعیت میلیونی در میدان التحریر و دیگر میادین قاهره با رد سخنان فریبکارانه حسنی مبارک تاکید کردند: به کمتر از کناره گیری دیکتاتور مصر رضایت نمی دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، میلیونها نفر در میدان التحریر که سخنرانی مبارک را از طریق یک تلویزیون بزرگ نصب شده در این مکان گوش می کردند، با رد سخنان وی شعار "ارحل ارحل"(برو، برو) سر می دهند.
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