به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره از فریاد میلیونها مصری خشمگین بر ضد حسنی مبارک و عمر سلیمان و رژیم دیکتاتوری مصر خبر داد.



بر اساس این گزارش، مردم حاضر در میدان التحریر که جمعیت آنها به سه میلیون نفر رسیده است، فریاد می زنند : "عمر سلیمان، آنکه باید برود، تو هستی نه ما، ارتش با مردم است، ملت خواهان سرنگونی رژیم است، اعتصاب، اعتصاب تا سرنگونی رژیم."



الجزیره همچنین گزارش داد : هم اکنون هزاران نفر از تظاهرات کنندگان در میدان التحریر به سمت ساختمان رادیو تلویزیون دولتی مصر در حال حرکت هستند.



بر اساس این گزارش، نیروهای گارد ریاست جمهوری رژیم مصر از ساختمان تلویزیون به شدت محافظت می کنند.



