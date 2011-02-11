فهرست برترینهای سومین جشنواره شکوفایی/ بهترین دفتر نخبگان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سومین جشنواره ملی شکوفایی و نوآوری با معرفی 23 برگزیده در بخشهای ... به کار خود خاتمه داد.



در این دوره از جشنواره 23 جایزه به اختراعات و نوآوریهای تجاری سازی شده، 9 جایزه به برگزیدگان بخش اختراعات داوری شده، 10 جایزه برای اختراعات تجاری شده، 3 جایزه برای برگزیدگان بخش بین الملل و یک جایزه به دفتر استانی بنیاد ملی نخبگان اعطا شد.



طبق اعلام داوران برگزیدگان بخش بین الملل شرکتهایی از کشورهای مالزی، هند و بنگلادش معرفی شدند.



برگزیدگان بخش تجاری سازی

مصطفی کریمی مخترع دستگاه بارزن مزارع

محمد سالاری مخترع دستگاه CNC محور برش فوم

عبدالله عاطفی مخترع واکس براق کننده سیب و گلابی

ساسان احمدی زاده مخترع دستگاه برش و لخت کن سیم

محمد هادی رحیمی نژاد و تیمور کاویانی مخترع کلر زن هیدرولیکی تمام انوماتیک

نیما تفرشی مخترع شسوارهای صنعتی و تونل U

حامد ملکی زاده مخترع دستگاه رنگ کاری ساختمانی و جداول شهری و جاده ای

اکبر زرپوش فراهانی مخترع دستگاه چندکاره تولید حلقه و فنرهای چهار شاخک

عبدالرحیم دلشاد مخترع دستگاه جابه جایی بیمار از تخت به وسیله ملحفه

امیر مهرانداز مخترع تستر الکتروشوک

در بخش اختراعات تجاری شده

شرکت فرآیند سینا

شرکت پروبیونیک

شرکت امید سام

شرکت صدور احرار

شرکت سازه استقامت اندیشه پارک علم و صنعت آب و برق



برگزیدگان بخش داوری اختراعات

مهدی عشقی مرادی برای تولید پودر آلومینا به عنوان عامل حباب ساز در بتن سازه

مهدی نظری برای سیستم اکستروژن فوم میکروسلولی

احسان عسکری برای حذف اشعه مضر و خطرناک از کلیه لامپهای کم مصرف

مهدی محمدی برای تولید تله کنترل تاسیسات صنعت برق برای شبکه های توزیع برق

ساناز مسافر برای تولید ابزار انعطاف پذیز در جراحی با حداقل تهاجم

ناصر سمیعی برای تولید کباب پز تمام اتوماتیک بدون دود

مهرزاد ایران تاج برای تولید صندلی برقی معلولان با قابلیت تنظیم ارتفاع

سیامک پاشایی برای دستگاه پخش رطوبت خاک تحت فشار تنظیم شده

مهدی صفاری برای دستگاه سلول فلوتاسیون ستونی اتوماتیک در مقیاس پایلوت



در بخش نیازمندیها

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

شرکت مهندسی آب و فاضلاب

معاونت پشتیبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی



دفتر نخبگان استانی برتر

دفتر استان یزد