تاکید بودجه 90 بر رشد علمی/ نظام مالی، پولی و اداری در خدمت علم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشایی پنجشنبه در مراسم سومین جشنواره ملی شکوفایی و نوآوری، روز 22 بهمن را روز پیروزی انقلاب اسلامی و مظهر وحدت، عزت و شرف ملی برای همه ایرانیان دانست و افزود: این روز یادآور رشادتها و قهرمانی های ملت ایران است که توانسته اند با ایثار و فداکاری، ایمان واقعی را نشان دهند.





رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه امروزه نام ایران به عنوان یک کشور استوار و مقتدر در جهان آوازه شده است، یاداور شد: تلاش در جهت پیشرفت علم امری نیست که نیاز به توضیح داشته باشد. علم محوری باید از اصلی ترین پایه ‌های سیاست کلان کشور باشد که هم اکنون هست.

وی با تاکید بر اینکه پیروزی انقلاب ما یک دستاورد بزرگ برای جهانیان داشت، خاطرنشان کرد: تجلیلی که امروز در عرصه خدمات فنی، علمی و تکنولوژیک صورت می گیرد به این معناست که در حالی که با افتخار 22 بهمن را جشن می‌ گیریم، با افتخار اعلام می کنیم که ایستادگی در برابر ستم اگرچه یک تکلیف الهی است اما در عمل براساس وعده های الهی نتایج درخشانی دارد.

مشائی با اشاره به وضعیت رشد علمی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی اضافه کرد: پیش از انقلاب امکان حضور در حوزه پژوهش و تحقیق به ایرانی ها داده نمی شد و نظام شاهنشاهی تنها دیکته های آمریکا را می نوشت و عمل می کرد. در بعد از انقلاب نیز فرصت رشد و شکوفایی را نداشتیم چرا که تهدیدها و توطئه های زیادی علیه ما بود.



وی ادامه داد: در سالیان اخیر که مقاومت ملت ایران نتیجه داده است ایرانیان فرصت پیدا کردند تا در حوزه علم و تکنولوژی فعالیت خود را توسعه دهند به گونه ای که منحنی پیشرفت ما رو به رشد است. تفاوت ایران با دشمنانش در این است که منحی ما رو به رشد است و ما به سمت اوج و عظمت حرکت می کنیم در حالی که نمودار آنها رو به افول است.



مسئول دفتر رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت تکلیف دارد از حوزه پژوهش، تحقیق و تولید محصولات فناوری حمایت کند، اضافه کرد: از این رو در بوجه سال 90 توجه به این عرصه باید بیشتر شود و امیدواریم که مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا کمک کند.



وی با بیان اینکه نظام مالی، پولی و اداری کشور باید در خدمت رشد علم و فناوری قرار گیرد، اظهار داشت: نخبگان باید فرصت بیشتری داشته باشند و باید دغدغه‌های آنها کاهش پیدا کند و نظام سیاسی و علمی کشور نیز باید در جهت رشد باشد.



مشایی همچنین به برگزاری نمایشگاه محصولات فناوری ایران در حوزه فناور‌بهای نوین در کشور سوریه گفت: همزمان با نمایشگاه سومین جشنواره ملی شکوفایی و نواوری نمایشگاه دستاوردهای فناوری ایران در کشور سوریه دایر است و 147 شرکت علمی و فنی ایرانی امروز در دمشق محصولات فناورآنه خود را به معرض دید برادران و خواهران سوری قرار دادند.