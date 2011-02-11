دیدار جمعی از طلاب با آیت الله شاهرخی در تایلند

به گزارش خبرنگار مهر ، در این مراسم پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء و تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رایزن فرهنگی ضمن خوشامد گویی گفت:امام خمینی (ره) با نهضت مردمی خود عزت و هویت جهانی به مردم بخشید و موجب شد تا شرایطی به وجود آید تا ما بتوانیم در راه معارف اهل بیت(ع) فعالیت کنیم.

جلال تمله تصریح کرد : امروز همه ما مدیون آن امام بزرگوار هستیم و می بایست در مسیر او حرکت نموده و در حفظ و حراست ارزشهای اسلام ناب تلاش کنیم.

آیت الله شاهرخی حول سه محور علم و دانش، وحدت وانقلاب اسلامی ایران صحبت کرد وگفت: یادگیری علم از نظر قرآن و احادیث واجب است و در آن رابطه گفته شده است خود بیندیشید کسانی که علم دریافت کرده اند پیشرفت نموده اند یا کسانی که علم پیشه نکرده اند. البته باید بدانیم که علم می بایست توام با ایمان باشد.

آیت الله شاهرخی با توجه به نزدیک بودن ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) ضمن فضائل و مناقب آن پیامبر عظیم الشأن به موضوع وحدت اشاره داشت و گفت: می بایست طریق وحدت و همزیستی مسالمت آمیز را در پیش گرفت.

وی درپایان پیرامون موضوع انقلاب اسلامی گفت: انقلاب به معنای دگرگونی است اما هر تغییری نمی تواند انقلاب باشد. انقلاب باید با هدف صورت پذیرد همچنانکه انقلاب ما با هدف اسلامی انجام گرفت.

در این دیدار حجت الاسلام جدی نماینده دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام خالق پور نماینده جامعه المصطفی، اعضای انجمن مطالعات اسلامی، ائمه جماعات، روحانیون و طلاب تایلندی فارغ التحصیل قم وخانواده های انها حضور داشتند.