استرالیا و نیوزیلند برای مقابله با بلایای طبیعی پیمان بستند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رادیو نیوزیلند، در این دیدار وزاری دفاع دو کشور بر سر تشکیل یک گروه همیشه آماده باش برای مقابله با انواع بلایای طبیعی و غیر طبیعی و انجام کمکهای بشر دوستانه در هر دو کشور و مناطق همسایه به گفتگو نشستند.

بنا بر توافق انجام شده این گروه که در بریسبین واقع در ایالت کوئیزلند استرالیا مستقر خواهد شد از ماه مارس(اسفند) امسال فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

اسمیت گفت دو کشور طی یک قرارداد به طور مرتب و دائم در حال تقسیم و تبادل امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت بالا بردن بهره وری هر چه بیشتر این گروه خواهند بود.

طی این پیمان چهار هلیکوپتر و تجهیزات بسیار دیگر توسط یکی از کشتیهای نیوزیلند به بریسبین انتقال داده خواهند شد.

وزیر دفاع استرالیا که برای یک سفر دو روزه در نیوزیلند به سر می برد گفت استرالیا با هیچ کشوری همچون نیوزیلند روابط به این گستردگی و نزدیکی ندارد.

وزرای دفاع استرالیا و نیوزیلند به وزارتخانه های خود دستور داده اند یافتن راههای دیگری در جهت همکاری این دو مجموعه را در برنامه های خود قرار دهند.



