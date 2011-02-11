نام کریمی بار دیگر در فهرست نفرات ذخیره شالکه قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی، هافبک پیشین تیم فوتبال بایرن مونیخ که در بازی هفته گذشته شالکه برابر دورتموند هم در فهرست نفرات ذخیره قرار داشت اما فرصت بازی را بدست نیاورد، از سوی فیلیکس ماگات سرمربی شالکه در فهرست بازیکنان ذخیره این تیم برای دیدار عصر روز شنبه جمعه مقابل فرایبورگ از هفته بیست و دوم رقابت‌های بوندس‌لیگا قرار گرفته است.

در فهرست بازیکنان ذخیره تیم فوتبال شالکه علاوه بر علی کریمی نام ماتیاس شوبر، سرجیو اسکودرو، پاپادوپولوس، نیکولاس پلستان، الکساندر باوم یوهان، دانیلو آولار، کیپریان دچ، یولیان دراکسلر، جون مین هوآ، علی کریمی، ژول ماتیپ، ادو و ماریو گاورانوویچ دیده می‌شود.

تیم فوتبال شالکه آلمان در هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگای آلمان عصر فردا شنبه در ورزشگاه "ولتینس" میزبان فرایبورگ است. این تیم در حال حاضر با 26 امتیاز در جایگاه یازدهم جدول بوندس‌لیگا قرار گرفته است.