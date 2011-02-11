نمایندگان مازنی در آستانه صعود به رقابتهای زیرگروه لیگ هندبال بانوان کشور

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، چهارمین روز این رقابتها که با حضور 21 تیم از سراسرکشور در چهارگروه در دو سالن ورزشی بابلسر درحال برگزاری است، پنجشنبه شب با برگزاری هشت بازی پیگیری شد.

در دیدارهای برگزارشده ، تیم هیئت هندبال بابلسر میزبان رقابتها با نتیجه 16 بر12 تیم گیلان را شکست داد و تیم ذوالفقار نکاء دیگر نماینده مازندران در این رقابتها با نتیجه 17 بر13 از سد لرستان گذشت.

در دیگردیدارها تیم همدان با حساب 20 بر13 تیم جیرفت را مغلوب کرد و خراسان شمالی با نتیجه 6 بر 24 نتیجه را به تیم چهارمحال و بختیاری واگذار کرد.

در دیدارهای دیگر تیم تربیت بدنی اهر22 برابر9 از تیم سمنان امتیاز گرفت، گلستان 13 بر9 مرکزی را پشت سر گذاشت، تهران با نتیجه 14بر12 برابر تیم قم برنده شد و تیم گچساران با حساب 21 بر12 خراسان رضوی را پشت سرگذاشت.

روز جمعه و در پنجمین روز این رقابتها که با برگزاری 9 مسابقه دیگر پیگیری می شود، تیم های مازندرانی هیئت هندبال بابلسر میزبان رقابتها از گروه یک با تیم فارس دیدار می کند و تیم ذوالفقارنکاء در گروه دوم پذیرای تیم ذوب آهن اصفهان است.

رئیس هیئت هندبال مازندران گفت: در پایان این رقابتها دو تیم به رقابتهای فصل آینده لیگ برترهندبال بانوان باشگاه های کشور صعود خواهند کرد.

خسروابراهیم زاده افزود: در صورت موافقت نمایندگان تیم ها و فدراسیون هندبال، در خصوص صعود سه تیم برتر به مسابقات فصل آینده لیگ برتر تصمیم گیری خواهد شد.

وی یادآورشد: این رقابتها تا روز 28 بهمن ماه در بابلسر ادامه دارد.