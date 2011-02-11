انقلاب ایران الگوی انقلاب واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید صولت مرتضوی عصر پنجشنبه در درهمایش انقلاب اسلامی، بصیرت دینی، انسجام ملی و استکبار ستیزی درمکتب الحسین (ع) گرگان افزود: پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر برکات مادی و معنوی اش موجب تحول در بین مسلمانان جهان شد.

وی از مقام معظم رهبری به عنوان جانشین خلف امام راحل(ره) یاد کرد و اضافه کرد: قول و عمل معظم له در راستای تقریب بین مذاهب ایشان را به عنوان منادی وحدت در جهان اسلام مطرح کرده است.



مرتضوی با بیان اهمیت وحدت در راستای مصون بودن یک جامعه ازانواع توطئه ها گفت: فتواهای مهم و تاریخی مقام معظم رهبری همواره دست رد بر سینه دشمنان زده و آنان را مایوس کرده است.



معاون سیاسی وزیر کشوربا اشاره به دیدگاه های برخی از نظریه پردازان مبنی بر ممتنع بودن وحدت و تقریب مذاهب گفت: وحدت و اتحاد ملت ایران درس بزرگی به کشورهای جهان داد و اتحاد واقعی را در عمل به جهان ثابت و صادر کرد.



وی به حضور همیشگی ملت آگاه ایران در راهپیمائی عظیم22 بهمن اشاره کرد و گفت: راهپیمائی امسال دارای دو پیام است.

صولتی، تجدید میثاق با آرمان های امام (ره) و مقام معظم رهبری و نیز حمایت از جنبش اسلامی در کشورهای مختلف را از پیام های راهپیمائی امسال عنوان کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: امام خمینی منادی بزرگ وحدت اسلامی در جهان است و وحدت کلمه ایشان جغرافیای سیاسی جهان را برهم زد.



وی گفت: همواره تقریب بین مذاهب اسلامی مورد تاکید علماء و مراجع بزرگ دینی شیعه و سنی بوده است.



وی با اشاره تلاش های دولت های استکباری در راستای ایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمین گفت: این دولت ها از دیرباز به دنبال تسلط بر کشورهای اسلامی بوده اند و تا به امروز هم تلاش آنان ادامه دارد.