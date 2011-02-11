عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- اعلام آمادگی ارتش مصر برای اقدام علیه تظاهرات کنندگان در صورت مخالفت آنها با انتقال قدرت به عمر سلیمان.

- اظهارات شب گذشته حسنی مبارک خشم مصری ها را بر انگیخت.

- معترضین مصری نزدیک کاخ ریاست جمهوری مصر اردو زدند.

- کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از عدم کناره گیری مبارک از قدرت انتقاد کرد.

- محمد البرادعی از ارتش خواست تا به مردم مصر کمک کنند.

- پاکستان یک موشک کروز آزمایش کرد.

- کسر بودجه در آمریکا بحث هایی را در محافل این کشور بر انگیخته است.

- آمریکا بار دیگر بر وتو قطعنامه ضد اسائیلی در شورای امنیت تاکید کرد.

- یک قاضی پاکستانی دستور داد تا یک دیپلمات ایالات متحده که متهم به قتل دو نفر در لاهور است برای 14 روز دیگر در زندان بماند.

- "ماریچه اسخاکه" نماینده هلندی حزب دمکرات‌های ۶۶ در پارلمان اروپا و همکارش خانم باربارا لوخ بیهلر، نماینده حزب سبز‌های آلمان با ارسال‌ نامه‌ای به اوری روزنتال، وزیر امور خارجه هلند نوشتند که مشکلات میان هلند و ایران نباید بر روابط اتحادیه اروپا با ایران تاثیر بگذارد