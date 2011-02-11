" کسوف" در گرگان به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این نمایش کاری از گروه تئاتر "پوشه " بود که " ایوب آقاخانی" علاوه بر نقش آفرینی در این اثر، متن آن را نوشته و کارگردانی کرده بود.

همچنین حمیدرضا آذرنگ و نسیم ادبی در این اثر نمایشی به ایفای نقش ‌پرداختند.



کسوف نمایشی معاصر در رابطه با عشق مهاجرت است که در آن دو نفر در موقعیتی پیچیده گرفتار آمده اند و این موقعیت زمینه ساز واکاوی رازهای زندگی آنان است در حالی که پرسشهای زیادی در منطقه صفر مرزی آنها را احاطه کرده است.

شش نمایش در جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گلستان شامل نمایش های اتللو، درباره ماهان، مقتل، قصه های من و تو و رستم شاهنامه، روال عادی و کسوف در این دوره جشنواره در گرگان به روی صحنه رفت.



ایرناپرلووا، یعقوب صدیق جمالی، محمودرضا رحیمی، مریم معترف، محمدرضا خاکی و ایوب آقاخانی کارگردانی نمایش های ذکر شده را برعهده دارند.



جلسه نقد و بررسی این آثار نیز هر شب ساعت 20 و 30 تا 21 و 30 دقیقه در سالن فرهنگ تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپا است.

