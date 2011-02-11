مازندران کتابخانه تخصصی آبرومند ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب مازندران در جمع خبرنگارا افزود: انجام دادن کارهای فرهنگی مشکلات زیادی دارد.

وی افزود: یکی از امتیازهای این نمایشگاه کتاب فضای پاک ،آرام و بی سر و صدا است.

نماینده ولی فقیه در مازندران به اشاره به حضور ناشران متعدد در نمایشگاه کتاب یادآور شد: افراد با ذوق های متنوع می توانند نیاز کتاب خود را از این نمایشگاه تهیه کنند.

وی با بیان اینکه تقاضای ما استقرار نمایشگاه مستقل در مرکز استان است تصریح کرد: مکان فعلی نمایشگاه جای خوبی است اما مالکیت آن خصوصی است و ممکن است مالک آن در مواردی فضای نمایشگاه را نیاز داشته باشد.

طبرسی با اشاره به اینکه کتابخانه عمومی آبرومند در مازندران نداریم گفت: با توجه به سفر فرهنگی دولت و برنامه های فرهنگی که اعتبار خوبی در این بخش لحاظ شده بخشی از این اعتبار برای احداث مرکز نمایشگاهی چند منظوره در مرکز استان در نظر گرفته شود.

رئیس شورای شهرساری نیز در بازدید از نمایشگاه گفت: نمایشگاه خوبی برگزار شده و فضای مناسبی برای یافتن کتاب است.

مهدی رضایی فرح آبادی افزود: غرفه های کودک و نوجوان کتاب های مناسبی عرضه کرده اند.

وی یادآور شد: برگزاری نمایشگاه های اینچنینی یک گام به جلو است و خانواده ها باید فرزندان خود را با این محیط آشنا کنند بچه ها کتاب های مورد نظر و مورد علاقه خود را خریداری کنند.

وی به همراه دو فرزندش از نمایشگاه بازدید کرد.