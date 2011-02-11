جزئیات راهبرد آتی اخوان المسلمین/ شاه بیمار فرعون مصر را دوست دارد

تشریح راهبرد اخوان المسلمین



- "عصام العریان" از رهبران ارشد اخوان المسلمین در گفتگو با گاردین اظهار داشت: این جنبش تمایلی برای معرفی نامزد در انتخابات ریاست جمهوری آتی در مصر ندارد. ما برای به دست آوردن اکثریت پارلمانی نیز تلاش نمی کنیم.

وی از تلاش اخوان المسلمین برای تشکیل ائتلافی فراگیر با دیگر جریانهای مصری خبر داد و اعلام کرد: راهبرد اصلی ما تشکیل این ائتلاف است. ما نمی خواهیم کسی را در داخل و خارج بترسانیم. کشوری که توسط مبارک و خاندانش تخریب شده تنها توسط ما قابل اصلاح نیست و این تکلیف تمام مصریهاست.



حمایت پطرس غالی از مبارک



- "پطرس غالی" دبیرکل سابق مصری سازمان ملل در گفتگو با روزنامه مصری الیوم ادعا کرد: یک گروه خارجی پشت پرده تحولات اخیر مصر قرار دارد.

وی افزود: تمامی خواسته های جوانان مصری تا کنون به جز رفتن فوری مبارک از قدرت اجابت شده است، که این مسئله نیز با توجه به نظر کارشناسان به مصلحت نیست.



ملت مشروعیت می آورد



- "رشاد البیومی" از رهبران اخوان المسلمین نیز در گفتگو با روزنامه الشروق مصر اظهار داشت: ما مشروعیت را از کسی درخواست نمی کنیم بلکه آن را در میان ملت جستجو می کنیم

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وی با رد اظهارات اخیر "عمر سلیمان" معاون مبارک در ارتباط با اخوان المسلمین اظهار داشت: بر عکس گفته سلیمان رژیمهای حاکم بودند که با حرکت بر خلاف دموکراسی ارتباط خود را با اخوان المسلمین و ملت از دست دادند.



پادشاه بیمار دیکتاتور را دوست دارد



- روزنامه تایمز لندن امروز در گزارشی نوشت: "ملک عبدالله" پادشاه عربستان اخیرا در گفتگو با "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا به تندی با وی سخن گفته و تاکید کرده در صورتی که واشنگتن از تغییر سریع در رژیم مبارک حمایت کند، کمک های مالی لازم را در اختیار "حسنی مبارک" قرار خواهد داد.

بر این اساس، در روز 29 ژانویه گذشته (9 بهمن ماه) در تماسی تلفنی به تندی با اوباما سخن گفته و از وی خواسته است که از اهانت بیشتر به مبارک جلوگیری کند.



بر این اساس، ملک عبدالله تاکید کرده مبارک باید تا زمان انتقال مسالمت آمیز قدرت در مقام خود حضور داشته و با احترام از این مقام خداحافظی کند و اگر آمریکا کمک 1.5 میلیارد دلاری سالانه به مصر را قطع کند، عربستان این کمکها را کاملا جبران خواهد کرد.



پیگیری شدید تحولات مصر در عربستان



- روزنامه الوطن عربستان نیز در گزارشی با عنوان "در عربستان همه چشم ها به میدان التحریر" دوخته شده است، نوشت: مردم عربستان شبها نیز خواب خود را به تاخیر انداخته و برای پیگیری تحولات مصر برخی بر سر کار نیز حاضر نمی شوند.



در این گزارش با اشاره به اینکه مصر در دهه های اخیر مقصد گردشگران سعودی بوده، امده است: آنان باور نمی کنند کشوری که سالها در آرامش بوده این روزها در این وضعیت قرار گرفته باشد.



از سوی دیگر، یک میلیون مصری مقیم عربستان که در این کشور به کار مشغول هستند تحولات اخیر وطن خود را به شدت دنبال کرده و در این باره بحث و جدلهای متفاوتی با هم دارند.





ارتش مصر بی طرف نیست



- روزنامه گاردین نیز امروز در گزارشی نوشت: بنابر اعلام فعالان حقوق بشری ارتش مصر به طور گسترده ای در بازداشت و شکنجه تظاهرات کنندگان علیه مبارک در روزهای اخیر نقش داشته است.

بر این اساس، نیمی از تظاهرات کنندگان بازداشت شده در قیام مردم مصر اعلام کرده اند که توسط نیروهای ارتش تحت شکنجه قرار گرفته اند.

گاردین تاکید کرده است که این شکنجه ها در حالی رخ داده که ارتش در روزهای اخیر اعلام کرده که موضع بی طرفانه ای دارد.



جوانان عرب آینده خود را در دست گرفتند



روزنامه های کوریر اتریش و ال پائیس اسپانیا امروز در گزارشهایی به قیام اخیر ملت مصر پرداخته و تاکید کردند: جوانان مصری در نهایت توانستند با راه انداختن جنبشی فراگیر آینده خود را دست بگیرند.



کوریر در این باره نوشت: مردم مصر در روزهای اخیر ترسی از ابراز نظر و عقیده خود نداشته و روحیه جدیدی پیدا کرده اند.

الپاییس در ادامه نوشت: جوانان عرب نیروی محرکه این جنبش بوده اند و توانستند جهان عرب را از رخوت دهه های گذشته رهایی بخشند.