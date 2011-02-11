انعکاس 600 خبر در هفتمین نمایشگاه کتاب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مهدوی صبح جمعه در بازدید از صد و هشتاد و سومین نمایشگاه کتاب استانی و هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران در جمع خبرنگاران افزود: پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و مطبوعات حضور چشمگیری در غرقه رسانه های نمایشگاه کتاب داشته اند.

وی اظهار داشت: ویژه نامه کودک و نوجوان برای آشنا کردن این قشر با فرهنگ مطالعه منتشر و در نمایشگاه کتاب توزیع می شود.

مهدوی با بیان اینکه اغلب خبرنگاران بن خرید کتاب دریافت کردند یادآور شد: از مدت ها قبل به صورت تیزر و در مطبوعات و رسانه ها برگزاری نمایشگاه کتاب را به اطلاع عموم مردم رساندیم.

وی با اشاره به راه اندازی غرفه کاریکاتور در نمایشگاه کتاب خاطرنشان کرد: استان ظرفیت های زیادی در این حوزه دارد که مهجور واقع شده اند.

مهدوی افزود: خانه کاریکاتور استان به زودی توسط روابط عمومی ارشاد مازندران راه اندازی می شود تا محرومیت کاریکاتور در رسانه ها با وجود جذابیت های بی شمار کاریکاتور برطرف شود.

مسئول کمیته روابط عمومی هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران اظهار داشت: نمایشگاه کاریکاتور از بیست و چهارم تا بیست و هشتم بهمن ماه در مجتمع فرهنگی ارشاد مازندران توسط هنرمندان استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در اهمیت این رویداد بزرگ فرهنگی بروشورهای متنوعی چاپ شده اند گفت: بولتن نمایشگاه کتاب به صورت ویژه چاپ می شود.

مهدوی با اشاره به اینکه از صدا و سیمای مرکز طبرستان انتظار می رفت که همکاری بیشتری در پوشش نمایشگاه کتاب به صورت زنده داشته باشند خاطرنشان کرد: صدا و سیمای مرکز مازندران برنامه های ضبطی از نمایشگاه کتاب تهیه کرده است.

وی با بیان اینکه مگر چند رخداد بزرگ فرهنگی در استان اتفاق می افتد گفت:صدا و سیما باید بیشتر به معرفی تازه های کتاب و نشر بپردازد و در این زمینه جای گلایه وجود دارد.

مهدوی تصریح کرد: حتی مطبوعات هم با ناشران ارتباط ندارند و رونمایی از کتاب در استان کاملا به صورت مرده برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه انتظار ما از شهرداری مرکز استان در نظر گرفتن ایستگاه های اتوبوس برای نمایشگاه کتاب بود اظهار داشت: با وجود نامه نگاری هایی که از قبل با شهرداری داشتیم اما در ساری ایستگاه اتوبوس کتاب مفهوم ندارد.

مهدوی با بیان اینکه شهرداری و شورای شهر ساری در برگزاری نمایشگاه کتاب با ارشاد مازندران تعامل نداشتند گفت: شهرداری هیچ کمکی به ما نکرد.

وی با اشاره به اینکه 50 درصد از امور شهرداری در حوزه مسائل فرهنگی است تصریح کرد: مسائل فرهنگی شهرداری در ساری کمرنگ است.

مسئول کمیته اطلاع رسانی هفتمین نمایشگاه کتاب مازندران با اشاره به تاکید استاندار مازندران در خصوص همکاری دستگاه ها با ارشاد مازندران برای برگزاری نمایشگاه کتاب یادآور شد: برخی دستگاه ها با ما همکاری نکردند در صورتی که استاندار تاکید کرده بود حتی اداره غله هم باید در این حوزه همکاری کند.

وی خاطرنشان کرد: برخی دستگاه ها همکاری و مشارکت تنگاتنگی در برگزاری نمایشگاه کتاب با ارشاد مازندران داشتند.