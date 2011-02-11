۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۰۵

تجلیل از سالگرد انقلاب اسلامی ایران در هرات افغانستان

خبرگزاری مهر- کابل: دیپلمات های نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران مقیم هرات سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را با حضور مقامات و نظامی و غیر نظامی داخلی و خارجی در هرات گرامی داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، در این مراسم علاوه بر نماینده والی هرات، شخصیتهای اجتماعی و فرهنگی و روحانیون، رؤسای ارگانهای دولتی، نمایندگان نهادهای نظامی داخلی و خارجی فرماندهان جهادی، مسئولان مؤسسات خارجی و نمایندگان سیاسی کشورهای همسایه مقیم این ولایت نیز شرکت داشتند.
 
"محمدرحیم یکتا محمدی" کنسول ایران در این نشست گفت: سیاست داخلی ایران مبتنی بر کرامت انسانی، آزادی، رفع تبعیض، مساوات و دین باوری استوار بوده و چون انقلاب ایران مردمی بوده، و هر روز حاکمیت آن قوی تر و پایدارتر از گذشته می شود.

"سلطان احمد تره کی" قائم مقام والی هرات نیز به نمایندگی از مقام ولایت و مردم هرات سالگرد انقلاب ایران را تبریک گفته و اظهارداشت: روابط عمیق بین دوکشور همسایه نشات گرفته از مشترکات فرهنگی واجتماعی بوده و جمهوری اسلامی افغانستان خواهان گسترش این روابط با توجه اصل منافع ملی و عدم مداخله بوده و می باشد.
 

کد مطلب 1250897

