راهپیمایی مردم انقلابی ایران در 31 استان کشور

به گزارش خبرنگاران مهر از مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز ایران امسال نیز همچون سالیان گذشته راهپیمایان روز 22 بهمن در حال حرکت به سمت مکانهای تعیین شده در شهرهای خود هستند.

علاوه بر راهپیمایی با شکوه در مراکز استانها، در بسیاری از شهرهای دیگر استانهای مختلف نیز راهپیمایی برگزار می شود.

شماری از مسئولان ارشد کشوری و مراجع تقلید عظام نیز در جمع راهپیمایان سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حضور دارند که در پایان مراسم به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه سخنرانی خواهند کرد.

حضور جوانان پرچم به دست در بین راهپیمایان امروز سراسر کشور چشمگیر است که این امر بار دیگر پایبندی نسل سوم انقلاب به آرمانهای والای آن را به اثبات می رساند.