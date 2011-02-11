حمید فرخنژاد کارگردان فیلم "سفر سرخ" با اشاره به تابوهای موجود در ژانر دفاع مقدس به خبرنگار مهر گفت: انعطاف در مورد جنگ تحمیلی کم است و این مسئله در اغلب فیلمهایی که درباره دفاع مقدس ساخته میشود وجود دارد. به نظر من فیلم "سفر سرخ" هیچ مشکلی نداشت همان طور که در جلسه دیدید خیلی از دوستان منتقد هم برای توقیف شدن این فیلم متعجب بودند. دوستانی هم که این فیلم را توقیف کردند اشاره خاصی به هیچکدام از صحنههای فیلم نداشتند. اما به هر حال باید به سیاستهای تلویزیون احترام گذاشت.
وی در پاسخ به این سئوال که میان صحبتهایتان اشارهای به حضور فیلم در جشنواره فیلم بغداد و جایزه گرفتن آن کردید، گفت: مطرح شدن این مسئله از طرف من نبود و دوستانی که این وعده را دادند به نظرم حرفشان طعنهآمیز بود. ما همیشه در سینمای دفاع مقدس دچار ضعف بودیم، به این مسئله معتقدم کسی که به ما حمله کرد ارتش سوم دنیا بود اما این مسئله در فیلمهای جنگی ما نشان داده نمیشود. ما با دشمن قدر و گردن کلفتی با دستهای خالی جنگیدیم و موفقیتمان به خاطر شخصیتهای افرادی بود که در جبهه حضور داشتند. در فیلمهای ما این ویژگیها نادیده گرفته میشود. ما مقاومت کردیم و به نظرم این مقاومت درست بود.
بازیگر فیلم "آتشکار" با تاکید بر این که ما همچنان در فضای دهه 60 ماندهایم، توضیح داد: امروز 20 سال از جنگ تحمیلی گذشته است همه باید نگاهمان را نسبت به این جنگ تغییر دهیم. یکی از مهمترین ژانرهای سینمای ایران ژانر دفاع مقدس است که همیشه به آن نگاه نظارتی و دولتی نادرستی شده است. من فکر می کنم باید بازنگری در نحوه نگاه به سینمای جنگ صورت بگیرد.
فرخنژاد با اشاره به خریداری حقوق فیلم از سیمافیلم عنوان کرد: با مشارکت فارابی توانستیم فیلم را از سیمافیلم بگیریم. 50 درصد سرمایه این فیلم را من دادم و 50 درصد هم به عهده فارابی بود. همین جا از همه دوستانی که در این مسئله با من همکاری کردند به خصوص آقای سیداحمد میرعلایی تشکر میکنم. این فیلم هیچ ممیزی نداشت به جز یک قسمت از پلان آخر فیلم که دختری در آن اسیر میشود. درباره حضور این فیلم در جشنوارههای مختلف خارجی هم قراردادی امضا نکردهایم و شرط و شروطی در حال حاضر برایمان نگذاشتهاند. من در مورد نمایش فیلم "سفر سرخ" از دوستان حسن نیت دیدم و خوشحالم که این فیلم به نمایش درآمد.
وی درباره اکران فیلم به صورت محدود گفت: در مورد اکران فیلم نمیدانم چه اتفاقی میافتد، تا به حال تهیهکننده نبودهام و تجربه این کار را نداشتهام اما امیدوارم این فیلم در حتی محدود اکران شود. جالب است بدانید فیلمهای جنگی ما زمانی که در جشنوارههای بینالمللی حضور پیدا می کنند فیلمهای موفقی نیستند، اما من دو جایزهای که گرفتم به خاطر دو فیلم متفاوت سینمای جنگ بود. یکی از این جوایز مربوط به فیلم "طبق بزرگ زیر پای چپ" میشود و دیگری هم "شب واقعه" است. اگر سینمای جنگ بتواند از نگاه ایدئولوژیک که به جنگ دارد دور شود میتواند مورد تایید مخاطبان خارجی هم باشد به خاطر اینکه کدهایی که در این نگاه ایدئولوژیک در سینمای ایران دیده میشود فقط در کشور ما باز میشود در کشورهای دیگر با این نگاه بیگانهاند. فیلمهای جنگی ما بومی است و مختص خودمان میشود. ریزهکاریهای موجود در دفاع مقدس برای مخاطبان خارجی جذابیت ندارد. ما باید حرف بزرگی برای گفتن داشته باشیم و بتوانیم به صورت بینالمللی سینمای دفاع مقدس را به تصویر بکشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کارگردانهای ما در سینمای دفاع مقدس چیزی کم ندارند و من فکر میکنم این ضعفها به نوع نظارت صاحب نظران سینما برمیگردد. زمانی که ما به کارگردانهایمان جهت فکری بدهیم آنها چارهای جز ساختن فیلمهای این چنینی ندارد. تفکر این کارگردانان با جهتدهی محدود میشود.
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