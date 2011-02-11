تصاویر جنایت رژیم مبارک در اسکندریه/ آخرین لحظات حیات جوان مصری

به نظر می رسد هر روز که از قیم ملت مصر می گذرد باید در انتظار افشای جنایتی تازه از مزدوران رژیم مبارک علیه مردم باشیم.

در آخرین مورد این افشاگریها رسانه های معتبر در روزهای گذشته تصاویری را منتشر کرده اند که نشان از عمق خشونت و سرکوب مردم مصر در جهت بقای مبارک است.

در این تصاویر که توسط یک زن مصری در شهر اسکندریه به طور مخفیانه با تلفن همراه فیلم برداری شده است، یک جوان مصری با شجاعت تمام در برابر نیروهای امنیتی رژیم مبارک قرار گرفته است.

وی با وجود این اینکه تنهاست هیچ ترسی به خود راه نمی دهد و در برابر صف آرایی نظامیان کاملا مسلح، شعارهای ضد مبارک سر می دهد.

در نهایت مزدوران رژیم مبارک شعارهای وی را تحمل نکرده و در حالی که فکر می کنند هیچ شاهدی در منطقه حضور ندارد، جوان مصری را آماج گلوله های خود قرار می دهند.

جوان مصری در پی این تیراندازی مستقیم نقش بر زمین شده و شهادت وی بر موج خشم ملت مصر از رژیم مبارک می افزاید.

به گزارش مهر، مردم خشمگین شهر اسکندریه با مشاهده تصاویر وحشتناک کشته شدن این جوان، روزی را به عنوان روز شهید نامگذاری کرده و در اعتراض به مبارک به خیابانها سرازیر شدند.

مصر در این روزها شاهد تحولاتی است که در نهایت نمی توان آینده ای جز سقوط رژیم مبارک برای آن متصور شد.