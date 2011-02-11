  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۹

مراسم روز پیروزی انقلاب در آستانه قزاقستان برگزار شد

مراسم روز پیروزی انقلاب در آستانه قزاقستان برگزار شد

مراسم رسمی روز ملی و سی دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در شهر آستانه پایتخت جمهوری قزاقستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم سفراء، نمایندگان سیاسی، مسئولین دولتی قزاقستان و سازمانهای بین المللی و دینی حضور داشتند.

قربان صیفی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان طی سخنانی با نگرشی بر روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران به برشمردن دستاوردهای آموزشی، بهداشتی، علوم و دیگر فنآوریها در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت.

همچنین آزات بیک تورف معاون وزیر حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان نیز طی سخنان از ایران به عنوان کشوری که دارای متخصصان مجرب و پشتوانه غنی فنی و علمی می باشد یاد کرده و افزود: آثار متخصصان ایرانی در قزاقستان از زیرساختهای مهم در قزاقستان محسوب می شود.
 
در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از صنایع دستی ایران برپا شده و فیلمی از موفقیت های ایران در عرصه بین المللی به نمایش در آمد.
 
کد مطلب 1250937

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها