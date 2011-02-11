مراسم روز پیروزی انقلاب در آستانه قزاقستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم سفراء، نمایندگان سیاسی، مسئولین دولتی قزاقستان و سازمانهای بین المللی و دینی حضور داشتند.

قربان صیفی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان طی سخنانی با نگرشی بر روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران به برشمردن دستاوردهای آموزشی، بهداشتی، علوم و دیگر فنآوریها در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت.

همچنین آزات بیک تورف معاون وزیر حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان نیز طی سخنان از ایران به عنوان کشوری که دارای متخصصان مجرب و پشتوانه غنی فنی و علمی می باشد یاد کرده و افزود: آثار متخصصان ایرانی در قزاقستان از زیرساختهای مهم در قزاقستان محسوب می شود.

در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از صنایع دستی ایران برپا شده و فیلمی از موفقیت های ایران در عرصه بین المللی به نمایش در آمد.

