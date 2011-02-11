امروز خشم ملت های مسلمان نظام سلطه را بر می اندازد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید پنج شنبه شب در مراسم بهره برداری از دبیرستان انقلاب بیرجند، با اشاره به راهپیمایی عظیم مردم ایران در یوم ا... 22 بهمن اظهارداشت: با هوشیاری و بیداری مردم و رهبری راهیانه امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری ثمرات انقلاب اسلامی امروز به بار نشسته است که یکی از مهمترین این اثرات همبستگی اسلامی در کشورهای منطقه است.

وی ادامه داد: شعار انقلاب و تفکر ناب حضرت امام (ره) امروز جهانی شده است و جلوه های عظیم انقلاب و این حرکت تاریخ ساز در قرن معاصر تمام جهان را فرا گرفته است.

رشید با اشاره به اینکه امروز انقلاب مصر به خاطر مبارزه با آمریکا و سلطه طلبی و مبارزه با ظلم و ستم نظام سلطه است، گفت: با وجود اینکه نشانه های این مبارزه برای همه ملموس و رو شن است، رئیس جمهور آمریکا در سخنانی مدعی می شود که آمریکا از دولتی در مصر حمایت می کند که به تعهدات خود به اسرائیل وفادار بوده و به آن عمل کند.

وی اظهار داست: مردم ما با خشمی انقلابی در یوم ا... 22 بهمن امسال به میدان خواهند آمد و منسجم تر از گذشته فریاد رسای حق طلبانه خود را سرخواهند داد.

استاندار خراسان جنوبی خطاب به سران آمریکا و کشورهای غربی گفت: پنبه را از گوش های خود درآورید و خشم مقدس ملت ها را در سراسر دنیا گوش کنید و فکر نکنید با برنامه های خود خواهید توانست به روند سلطه طلبانه خود در کشورهای اسلامی ادامه دهید.

رشید جوانان را آینده سازان این مملکت دانست و افزود: جوانان ما با تکیه بر تعالیم اسلام و خود باوری و بلوغ سیاسی در خدمت انقلاب و نظام اسلامی همچون گذشته خواهند بود.

16 پروژه عمرانی در بخش آموزشی به بهره برداری رسید

مدیرکل نوسازی خراسان جنوبی نیز در این مراسم بیان داشت: در دهه فجر امسال 16 پروژه عمرانی در بخش آموزشی در قالب 11 هزار و 405 متر مربع زیر بنا و 40 میلیارد ریال اعتبار در استان به بهره برداری رسید.

کاظم اولیایی گفت: دبیرستان 12 کلاسه دخترانه انقلاب اسلامی با 740 میلیون تومان اعتبار و یک هزار و 700 متر مربع زیر بنا افتتاح شده است.