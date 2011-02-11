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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۴

طی 10 ماه گذشته/

عناوین کتابهای منتشر شده از مرز 50 هزار عنوان گذشت

عناوین کتابهای منتشر شده از مرز 50 هزار عنوان گذشت

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتشار 52 هزار عنوان کتاب در 10 ماهه سال جاری خبر داد و گفت: این رقم در مقایسه با 10 ماهه سال گذشته که 45 هزار عنوان بوده رشد 9 درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود:  بیشترین موضوعات منتشره به ترتیب به حوزه ادبیات٬ دین٬ علوم اجتماعی٬علوم طبیعی و ریاضیات اختصاص دارد.

دری با اشاره به اینکه  بیشترین افزایش نیز به حوزه علوم عملی با 26 درصد و هنر با 24 درصد اختصاص یافته است،‌ بیان کرد: کتاب‌های با موضوع دین  بیشترین شمارگان منتشرشده در سال جاری با 32 میلیون و 850هزار و 650 نسخه را داشته است.

وی همچنین از رشد 10درصدی کتاب‌های تالیفی و 2 درصدی کتاب‌های ترجمه در سال جاری نسبت به مدت مشابه خبر داد و گفت: کتابهای چاپ اول 14 درصد و چاپ مجدد 3/ 2 درصد رشد را  نشان می‌دهد.

این مقام مسئول ادامه داد: بیشترین نوبت چاپ از نظر موضوعی در 10 ماه  سال جاری به خاطرات جنگ در بخش  دفاع مقدس٬ دعا، مناجات، متون دینی، آموزشی و کمک درسی دوره ابتدایی  اختصاص یافته است.

معاون امور فرهنگی پیش بینی کرد با روند موجود احتمال انتشار 70هزار عنوان کتاب در سال جاری دور از انتظار نیست.


 

کد مطلب 1250944

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