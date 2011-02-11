عناوین کتابهای منتشر شده از مرز 50 هزار عنوان گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: بیشترین موضوعات منتشره به ترتیب به حوزه ادبیات٬ دین٬ علوم اجتماعی٬علوم طبیعی و ریاضیات اختصاص دارد.

دری با اشاره به اینکه بیشترین افزایش نیز به حوزه علوم عملی با 26 درصد و هنر با 24 درصد اختصاص یافته است،‌ بیان کرد: کتاب‌های با موضوع دین بیشترین شمارگان منتشرشده در سال جاری با 32 میلیون و 850هزار و 650 نسخه را داشته است.

وی همچنین از رشد 10درصدی کتاب‌های تالیفی و 2 درصدی کتاب‌های ترجمه در سال جاری نسبت به مدت مشابه خبر داد و گفت: کتابهای چاپ اول 14 درصد و چاپ مجدد 3/ 2 درصد رشد را نشان می‌دهد.

این مقام مسئول ادامه داد: بیشترین نوبت چاپ از نظر موضوعی در 10 ماه سال جاری به خاطرات جنگ در بخش دفاع مقدس٬ دعا، مناجات، متون دینی، آموزشی و کمک درسی دوره ابتدایی اختصاص یافته است.

معاون امور فرهنگی پیش بینی کرد با روند موجود احتمال انتشار 70هزار عنوان کتاب در سال جاری دور از انتظار نیست.



