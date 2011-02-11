پروژه‌ های تعاونی در میبد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مدیرکل تعاون استان یزد پنج شنبه شب در مراسم بهره برداری از این پروژه ها با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از تلاشهای فرماندار و مدیران شهرستان به خاطر اهتمام و اهمیت به امر تعاون قدردانی کرد و افزود: امیدواریم در شهرستان میبد شاهد همایش های بهتر و فعالیتهای بیشتر در امر تعاون باشیم.

امرالله فلاح زاده اظهار داشت: در بخش تعاون آمادگی کامل داریم تا همایش ها و کلاس هایی با موضوع اشتغال برگزار کنیم و به آموزش و اطلاع رسانی در مورد اشتغال بپردازیم.

وی با اشاره به بحث ساماندهی اشتغال که بر عهده وزارت تعاون گذاشته شده است، بیان داشت: این اداره با ثبت نام فارغ التحصیلان جویای کار در سایت این اداره به شناسایی آنها پرداخته و سپس به پالایش و تجزیه و تحلیل اطلاعات این فارغ التحصیلان می پردازد و با مشاوره و آموزشهای لازم به توانمند سازی فارغ التحصیلان برای حضور در بازار کار خواهیم پرداخت.

فلاح زاده افزود: با توجه به ابلاغ اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، بدنه دولت کم کم باید کوچک شود و در این فرایند باید به فارغ التحصیلان آموزشهای لازم داده شود تا نیاز به ورود به سیستم دولتی را نداشته باشند بلکه با توجه به استعدادها و آموزش هایی که می بینند، خود برای خود اشتغال ایجاد کنند.

فرماندار میبد نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مهمترین شعار دولت نهم و دهم عدالت اجتماعی است و یکی از راههای تحقق این شعار بسیار مهم تقویت تعاونی هاست، اظهار داشت: رئیس جمهور نیز توجه و اهتمام ویژه ای به امر تعاونی ها داشته و به نظر می رسد باید در قانون موجود تغییراتی در جهت حمایت از بخش تعاون و افراد مسئول در تعاونی ها به وجود آید.

رئیس اداره تعاون شهرستان میبد نیز در این مراسم با ارئه گزارشی از عملکرد این اداره اظهار داشت: شهرستان میبد در زمینه تشکیل تعاونی رشد مناسب و خوبی داشته است و سعی شده با حضور در دبیرستان ها، هنرستان ها و مراکز آموزش عالی به تشریح مسائل، قوانین و مقررات تعاونی ها بپردازیم.