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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

هیجدهمین روز قیام مصر-2/

تلاش پس پرده برای پایان بحران مصر/ شورای نظامی بیانیه صادر می کند

تلاش پس پرده برای پایان بحران مصر/ شورای نظامی بیانیه صادر می کند

شورای عالی ارتش مصر نشستی اضطراری را برگزار کرده و تحلیلگران بر این باورند که این نشست می تواند تلاشی پشت پرده برای پایان دادن به بحران تلقی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، لحظاتی پیش آسوشیتدپرس از برگزاری نشستی "مهم" از سوی شورای عالی ارتش مصر در قاهره خبر داد. این خبرگزاری همچنین اعلام کرد که این شورا بلافاصله پس از پایان این نشست بیانیه ای را منتشر خواهد کرد.

این نشست در حالی است که پیشتر محمد البرادعی یکی از رهبران مخالفان ضمن توصیف وضعیت مصر به "حالت انفجار" از ارتش خواسته تا به نفع مردم دست بکار شوند. شب گذشته نیز اخباری مبنی بر پیوستن برخی نظامیان ارشد مصر به مردم منتشر شد.

تحلیلگران عقیده دارند که این نشست می تواند تلاش پشت پرده ارتش برای پایان دادن به بحران در مصر تلقی شود. این نشست در حالی است که اظهارات شب گذشته حسنی میارک رئیس جمهوری تقریباً برکنار شده مصر، خشم عمومی را که از 18 روز پیش آغاز شده بود شعله ورتر کرد.

"فرید ذکریا" مفسر شبکه خبری سی. ان. ان. اظهارات شب گذشته مبارک را "ریاکاری" و برای سرگرم کردن معترضین توصیف کرد.

امروز معترضین اعلام کرده اند که تظاهراتی گسترده را برای محاصره کاخ ریاست جمهوری برگزار خواهند کرد. همچنین خبرهای رسیده حاکی از حرکت گروهی از معترضان به سمت ساختمان تلویزیون دولتی مصر حکایت دارد و این در حالی است که پیشتر کارکنان رسانه ها نیز همنوایی خود را در میدان التحریر با معترضین اعلام کرده اند.

کد مطلب 1250959

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