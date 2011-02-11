نیمی از "هو هو" ترجمه ‌شد/ استنلی در انتظار چاپ

وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب گفت: "هو هو" با موضوع محیط زیست و مشکلات پیش روی آن بسیار مناسب جامعه ما است و نیاز به آن در این قشر احساس میشد.
این مترجم کودک و نوجوان ادامه داد: کتاب "هوهو" در کشورهای مختلف موفق به دریافت جوایز بیشماری شده است و طرح روی جلد آن را "دیوید مک کین" انجام داده است.
وی اضافه کرد: در محیط زیست عوامل غیر زنده مانند خاک، آب، گازها و غیره به همراه جانداران وجود دارند که از آلودگی و مسائل آن در کنار موجودات زنده تاثیر میگیرند و این کتاب به نوعی ارتباط متقابل این دو گروه را با یکدیگر بیان میکند.
جلوهنژاد ادامه داد: این ارتباطها برای بقای محیط زیست بسیار لازم و ضروری هستند و ما باید اکوسیستم و تاثیرات آن را با عنوانهایی که برای بچهها قابل درک باشد به آنها آموزش دهیم.
وی همچنین درباره دیگر آثارش نیز اینچنین توضیح داد: کتاب "تعطیلات آخر هفته" و "تعطیلات تابستان" نوشته ژاکلین ویلسون با موضوع روانشناسی و تربیتی ترجمه و از سوی انتشارات علمی - فرهنگی راهی بازار نشر خواهد شد.
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