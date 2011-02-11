انقلاب امام خمینی (ره) وحدت ادیان الهی را مستحکم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ماشاالله گلستانینژاد شامگاه پنجشنبه در نخستین نشست ملی ادیان توحیدی و نقش انقلاب اسلامی در وحدت و آزاد اندیشی اظهار داشت: امام خمینی(ره) با ظهور خود در عصر ما سبب شد تا تمام ادیان الهی از وجود ایشان بهرهمند شوند.
وی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) زنده است، افزود: انقلاب اسلامی ایران هر روز زندهتر و پویاتر میشود و این نشان از زنده بودن یاد و خاطره این بزرگوار است.
رهبر دینی کلیمیان ایران با اشاره به حضور کلیمیان ایران در مرقد امام راحل و تجدید پیمان با آرمانهای او تصریح کرد: هفته گذشته نمایندگان کلیمیان کشور به مرقد امام(ره) رفتند و با آرمانهای امام خمینی (ره) تجدید پیمان کردند.
وی بیان داشت: در این برهه از زمان تنها میتوانیم به یاد امام خمینی (ره) باشیم و از کرامات این شخصیت بینظیر استفاده کنیم.
گلستانینژاد با اشاره به اینکه در هر دورهای خداوند بنا به مقتضیات آن دوره رسولانی را میفرستد، اضافه کرد: موسی زمان ما حضرت امام خمینی (ره) است و این موهبتی برای ما است که این زمان را درک کردهایم.
وی ادامه داد: در کتابهای دینی ادیان توحیدی، این مسئله بیان شده که خدا یکی است پس برای ادیان توحیدی دین هم یکی است، اما سرچشمههای مختلفی دارد.
رهبر دینی کلیمیان ایران با اشاره به اینکه انقلاب و فرمان امام خمینی (ره) همواره برای ما زنده است، افزود: به تک تک چهار دین توحیدی که در ایران وجود دارد افتخار میکنیم.
