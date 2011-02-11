رضا لک در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: از روز اولی که تیم شهید منصوری برای حضور در فصل یازدهم لیگ برتر فوتسال شکل گرفت، خود را در صف مدعیان می دیدیم به همین خاطر بازیکنانی را جذب کردیم که از لحاظ فنی و شخصیتی بتوانند ما را به هدف مان که همان قهرمانی در لیگ برتر بود، برسانند.

وی در ادامه افزود: ما لیگ را خوب آغاز کردیم. شاید کسی ما را در حد و اندازه‌های قهرمانی نمی دانست اما رفته رفته خود را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی نشان دادیم و توانستیم به صدر جدول صعود کنیم. در این بین گزینش خوب بازیکنان، حمایت مدیریت باشگاه و انگیزه تیم برای قهرمانی ما را در رسیدن به هد‌ف‌مان کمک کرد.

"در خود این توانایی را می دیدیم که قهرمان لیگ برتر فوتسال شویم"، لک با بیان این جمله در خصوص اهداف آتی تیم فوتسال شهید منصوری گفت: اولین هدف ما برپایی جشن قهرمانی در دیدار هفته آینده مقابل پرسپولیس است. مردم قرچک بیش از 10 سال است که انتظار قهرمانی تیم شهرشان را می کشند و باید روز پنجشنبه جشنی آبرومند برای آنها برگزار کنیم. بعد از آن برای حضور در جام باشگاه‌های آسیا برنامه ریزی خواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتسال شهید منصوری قرچک خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما پس از قهرمانی در لیگ برتر فوتسال رسیدن به عنوان قهرمانی جام باشگاه های آسیاست و برای رسیدن به این هدف باید تیم تقویت شود. سعی می کنیم در این پیکارها نماینده‌ای شایسته برای ایران و شهر قرچک باشیم و نشان قهرمانی آسیا را به افتخارات باشگاه منصوری اضافه کنیم.

وی درخاتمه تصریح کرد: ایران قهرمان بلامنازع فوتسال آسیاست و حتی اگر تیم‌های میانه جدول کشورمان نیز به رقابت‌های قاره‌ای بروند، مدعی قهرمانی خواهند بود. اما امسال رقابت در جام باشگاه‌های آسیا بسیار دشوارتر از قبل شده است چرا که تیم‌های ژاپنی و قطری با جذب بازیکنان شاخص اروپایی و برزیلی به دنبال قهرمانی هستند و برای رسیدن به این هدف سرمایه گذاری زیادی کرده اند.

تیم فوتسال شهید منصوری قرچک با برتری مقابل راه ساری در فاصله یک هفته مانده به پایان فصل یازدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کرد.