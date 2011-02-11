به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شامگاه پنجشنبه پیست دوچرخهسواری فجر یادگار امام(ره) در زمینی به مساحت 13 هزار متر مربع و در فضای 3 هزار و 400 متر ساخته شده و دارای بخشهای مختلف اداری، رختکن و سکوی مسقف تماشاگران و صندلی است.
برای ساخت این پیست 40 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شده و دارای اسکلت بتنی با سقف فلزی و ورق گالوانیزه با پوشش ترکیبی است.
پیست دوچرخهسواری فجر یادگار امام (ره) تبریز علاوه بر امکان برگزاری رقابتهای مهم بینالمللی دارای سالنهای بدنسازی، جایگاه ویژه، جایگاه خبرنگاران، سالن کنفرانس، اتاق پزشک و تست دوپینگ، ورودیهای سه گانه دوچرخهسواران، زمین تنیس و نیز ورودی مستقل به صورت تونل شیبدار برای دوچرخهسواران است.
این پیست دومین پیست دوچرخهسواری بینالمللی و استاندارد کشور است که امروز با حضور سعیدلو معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیتبدنی و استاندار آذربایجان شرقی به بهرهبرداری رسید.
سیدمحمد شرویناسبقیان مدیر کل تربیتبدنی آذربایجان شرقی در جریان مراسم بهرهبرداری از این پیست گفت: پیست دوچرخهسواری مجموعه بزرگ ورزشی تبریز با همت و تلاش مسئولان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور و مسئولان استانی به بهرهبرداری رسید تا تبریز و آذربایجانشرقی مهد دوچرخهسواری کشور و یکی از قطبهای دوچرخهسواری آسیا صاحب پیست شود تا علاوه بر قدرت مطلق در بخش جاده در آینده نزدیک قطب دوچرخهسواری در بخش پیست خواهد شد.
بهرهبرداری از بزرگترین سالن تیراندازی شمال غرب کشور در تبریز
همزمان با دهه فجر بزرگترین سالن تیراندازی شمال غرب کشور با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در تبریز به بهرهبرداری رسید.
سالن تیراندازی فجر تبریز به عنوان بزرگترین سالن تیراندازی شمالغرب کشور با حضور علی سعیدلو معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیتبدنی و احمدعلیرضا بیگی استاندار آذربایجانشرقی به بهرهبرداری رسید.
علی سعیدلو معاون رئیسجمهور در این مراسم توجه به رشته تیراندازی را که از توصیههای دینی عنوان کرد و گفت: ایجاد سالنهای تیراندازی در نقاط مختلف کشور، موجب تشویق و روی آوردن قشرهای مختلف به این رشته میشود.
وی اضافه کرد: باید امکاناتی ایجاد کرد که مردم بتوانند به راحتی ورزش مورد علاقه خود را دنبال کنند.
مدیر کل تربیتبدنی آذربایجانشرقی نیز در این مراسم گفت: اوج پیشرفت زیرساختهای ورزش آذربایجانشرقی در دولت نهم و دهم قرار دارد.
سیدمحمد شروریناسبقیان سرانه ورزشی استان در قبل از انقلاب را 11 صدم متر مربع اعلام کرد و گفت: این رقم در هشت دولت قبلی با 19 صدم متر مربع افزایش به 30 صدم متر مربع رسید و در دولت نهم و دهم با 20 صدم متر مربع به نیم (50 صدم) متر مربع افزایش یافت.
وی افزود: با بهرهبرداری از هفت سالن و طرح ورزشی در استان در ایام مبارک دهه فجر، 34 هزار و 750 متر مربع به فضای ورزشی استان افزوده شد.
سالن تیز اندازی فجر تبریز که در مجموعه ورزشی میرداماد تبریز واقع شده 800 متر مربع زیر بنا دارد و برای ساخت آن دو میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.
22 خط تیراندازی با انواع تفنگ بادی و طپانچه در این سالن تعبیه شده و تجهیزات الکترونیکی کامل در این سالن نصب شده است.
سعیدلو پس از افتتاح این سالن تیراندازی که تنها سالن 22 خطه شمال غرب کشور نیز محسوب میشود به همراه استاندار آذربایجان شرقی به طور آزمایشی اقدام به تیراندازی به سمت سیبلها کردند.
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