رشد بانکداری الکترونیک در کشور مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن تقی نتاج در مراسم جشنواره مهارتی کارکنان موسسه مهر آنچه که همه فعالیتها و برنامه ریزیها را در یک موسسه پولی و بانکی به نتیجه می رساند را فعالیت افرادی با عنوان تحویلداران شعب دانست و افزود: این موسسه دارای 700 شعبه در سراسر کشور است.

وی فعالیت در شعب را کاری بسیار سخت و دشوار دانست و با بیان اینکه کارکنان شعب با مشکلات و سختیهایی مواجه هستند، افزود: این جشنواره برای نخستین بار در صنعت بانکداری کشور برگزار شده است.

نتاج هدف از اجرای این جشنواره را تقویت مهارتها و توانمندیهای کارکنان شعب موسسه دانست و گفت: در تلاشیم با اجرای چنین برنامه هایی ماموریت هایی که بر عهده این مجموعه و مورد انتظار بیش از 8 میلیون مشتری و بیش از 130 هزار سهامدار سراسر کشور است، توانمندیهای این مجموعه را توسعه دهیم.

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر با بیان اینکه شاید اجرای برخی از این مهارتها با ادعای بانکداری الکترونیک مطابقت نداشته باشد، اما باید بپذیریم که بانکداری الکترونیک در کشور آنطور که انتظار می رود در مقایسه با سایر کشورها اجرا نشده است و همچنان نیازمند تقویت و توسعه این مهارت ها از لحاظ دقت و سرعت در شعب هستیم.

وی در ادامه به تحقق بانکداری اسلامی در موسسه اشاره کرد و گفت: بانکداری اسلامی فقط طراحی قرارداد های عقود اسلامی نیست بلکه اقدامی وسیع و همه جانبه در مقایسه با بانک ها و موسسات مختلف در داخل و خارج کشور است.