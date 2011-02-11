خطر تغییر دیکتاتوری مبارک به یک دیکتاتوری دیگر/ ارتش دموکرات نیست

"نیر روزن" کارشناس مسائل تروریسم در آمریکا درباره آخرین تحولات مصر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارات شب گذشته حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر را "حرف مفت و چرند" توصیف کرد و اوضاع مصر را هم بحرانی خواند.

وی گفت: مبارک در صدد ایجاد تغییرات است، اما مردم مصر نه او و نه سیستمی که وی بر مصر حاکم کرده هیچ کدام را نمی خواهند و خواستار سرنگونی وی و رژیمش هستند.

روزن در بخش دیگری از اظهارات خود به نشست شورای عالی نظامی مصر که هم اکنون در حال برگزاری است اشاره کرد و گفت: این تحولات هم خوب نیست و اگر این انتقال باشد در واقع انتقال به یک دیکتاتوری جدید است، زیرا که ارتش با دولت است نه مردم. ارتش هیچ وقت طرفدار دموکراسی نبوده است.

این کارشناس مسائل خاورمیانه در پایان این گفتگوی کوتاه می گوید: من در کل کمی خوش بین اما نگران هستم. زیرا که آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی خواهان برقراری یک سیستم دموکراتیک در مصر نیستند و ارتش هم با رویکرد این سه کشور مخالفت چندانی ندارد.

گفتنی است که لحظاتی پیش منابع خبری از برگزاری نشستی "مهم" از سوی شورای عالی ارتش مصر در قاهره خبر دادند. این شورا بلافاصله پس از پایان این نشست بیانیه ای را منتشر خواهد کرد.

"سلیم شهزاد" کارشناس پاکستانی نیز وضعیت مصر را هشدار دهنده توصیف می کند و در این باره می گوید احتمال کودتا وجود دارد زیرا که دولت هم اکنون تحت کنترل ارتش قرار دارد و احتمالاً ارتش می تواند دست به کودتا بزند.