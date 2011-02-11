محمد کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ما مقابل راه ساری بازی خیلی خوبی را به نمایش گذاشت. با توجه به شرایط سالن ساری مقابل تیم راه فوق العاده بازی کردیم و به نتیجه‌ای رسیدیم که باعث شد قهرمانی تیم مسجل شده و بازی آخر ما تشریفاتی شود.

وی با اشاره به اینکه تیم شهید منصوری لیاقت و شخصیت دستیابی به عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال را داشت، افزود: من از همان ابتدا که با تیم شهید منصوری قرارداد بستم، فکر می کردم این تیم بتواند به عنوان قهرمانی لیگ برتر دست یابد. در زمان عقد قرارداد نیز به مسئولان باشگاه گفتم، دوست دارم در تیمی بازی کنم که مدعی قهرمانی باشد و آنها این اطمینان را به من دادند که تیم منصوری در فصل جاری برای قهرمانی می جنگد.

بازیکن ملی پوش تیم فوتسال شهید منصوری قرچک خاطر نشان کرد: ما برای قهرمانی در لیگ برتر فوتسال شرکت کردیم و می دانستیم برای رسیدن به این هدف کار سختی پیش رو داریم، چرا که تیم‌های اصفهانی سرمایه گذاری زیادی کرده بودند و مانند همیشه مدعی قهرمانی بودند. بازیکنان تیم ما متفق القول برای قهرمانی تلاش کردند و با احترام به همه تیم‌ها باید بگویم، بازیکنان تیم منصوری از همه تیم‌ها یکدست تر و یکدل تر بودند.

کشاورز در خصوص شانس قهرمانی تیم شهید منصوری قرچک در جام باشگاه‌های آسیا گفت: کار دشواری برای دستیابی به عنوان قهرمانی آسیا پیش رو داریم. تیم‌هایی که در این رقابت‌ها شرکت می کنند، اسم‌شان آسیایی است اما در ترکیب این تیم‌ها پر است از بازیکنان شاخص اروپایی و برزیلی. با این شرایط امید زیادی برای رسیدن به قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا داریم و سعی می کنیم بار دیگر این عنوان را به نصیب کشورمان کنیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: برای دستیابی به عنوان قهرمانی آسیا فقط یک شهر قرچک نباید از تیم منصوری حمایت کنند، این تیم برای دستیابی به موفق باید همراهی مسئولان فدراسیون فوتبال فوتبال و ورزش کشور را همراه خود داشته باشد. رسیدن به قهرمانی آسیا دور از دسترس ما نیست و می توانیم به این مهم دست یابیم.