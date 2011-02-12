به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کاراته بر اساس آئین نامه تصمیم به برگزاری هفته پایانی در زنجان گرفت. شهری که در سوپر لیگ هیچ تیمی ندارد و به پایتخت کاراته معروف شده است. علاقمندان به کاراته در زنجان کم نیستند ولی از میان خیل عظیم دوستداران این رشته نزدیک به 100 نفر برای تماشای مسابقات به سالن برگزاری مسابقات آمدند.

رقابتهای لیگ با حضور برخی از بهترین های ایران و جهان در سطح فنی بالایی برگزار شد ولی برگزاری لیگ هفته ای در سالن شهید کبکانیان و تماشاگران پرتعداد و هفته ای در سالن کم تماشاگر زنجان رقابتهای فصل 89 را با مشکلات متعددی مواجه ساخت.

تعداد اندک تماشاگران یک سوی حواشی کاراته در هفته پایانی بود. اعتراضات گسترده به قضاوت داوران و رای کمیته انضباطی برای تجدید دیدار نفت و دانشگاه نیز از دیگر حواشی مهم آن بود. عصر چهارشنبه در فاصله 15 ساعت به آغار هفته پایانی کمیته انضباطی تشکیل و پس از بررسی اعتراض مناطق نفت خیز ، رای به تکرار این دیدار داد.

این بازی باید در هفته دوم برگزار می شد که به دلیل غیبت نفت ، نتیجه به سود دانشگاه آزاد اعلام شد. با رای کمیته انضباطی مقرر شد این دیدار برگزار شود ولی دانشگاه از انجام بازی خودداری کرد و تیم هایی دیگر به خصوص فولاد سپاهان با آن مخالفت کردند. اعتراض تیم ها نیز به رای کمیته انضباطی باعث تغییر دوباره برنامه و در نهایت با پادرمیانی رئیس فدراسیون و به قولی کدخدامنشی مشکل رفع شد.

اشتباهات داوری نیز در هفته پایانی آستانه تحمل مربیان را نیز از بین برد. این اشتباهات در دیدار نفت و مقاومت، نفت را تا آستانه شکست پیش برد. در دیدار دانشگاه و ارژن فارس اشتباهات مکرر داوران اعتراضات متعدد و پیاپی مربیان دانشگاه را در پی داشت و در نهایت هم صافی سرمربی دانشگاه، تیم خود را از تاتامی خارج کرد و کمیته برگزاری این تیم را اخراج کرد.

حسین روحانی کاراته کا زنجانی دانشگاه آزاد در مبارزه با حریف خود از ارژن فارس غربت را در شهر خود احساس کرد. تماشاگران کم تعداد زنجانی در این مبارزه حریف روحانی را تشویق کردند تا یکی از پرافتخارترین کاراته کاهای ایران در شهر خود احساس غربت کند.

رقابتهای سوپر لیگ کاراته روز گذشته قهرمانی تیم فولاد سپاهان به پایان رسید. تیم های نفت و دانشگاه آزاد هم عناوین دوم و سوم را کسب کردند.