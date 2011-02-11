حضور پرشور مردم آذربایجان شرقی در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مردم مرکز آذربایجان شرقی راهپیمایی خود را از مسیرهای یازده گانه از پیش تعیین شده آغاز کرده اند.

بر این اساس، مسیر شماره یک، ولیعصر، شهرک پرواز، رعفرانیه، ائل گلی، سهند، میدان جانبازان، چهارراه شهید بهشتی، میدان ساعت و مصلا، مسیر شماره دو، خیابان شهید منتظری، کوی انقلاب، کوی دانشگاه، خیابان حافظ، چهارراه شهید بهشتی، میدان ساعت و مصلا و مسیر شماره سه، خیابان عباسی، شهرک باغمیشه، پل سنگی، ششگلان، پل قاری، میدان ساعت و مصلا را شامل می شود.

مسیر شماره چهار، خیابان ثقه الاسلام، سرباز شهید، شمس تبریزی، منبع، پل قاری، میدان ساعت، مصلا، مسیر شماره پنج، یکه دکان ها، شهرک ارم، پاسداران، فلسطین، میدان فجر و مصلا، مسیر شماره شش، خیابان استاد جعفری، بهار، قدس، منجم، کوچه باغ، میدان فجر و مصلا، مسیر شماره هفت، شهید مفتح، سه راهی 29 بهمن، فلسطین، میدان فجر و مصلا، مسیر شماره هشت، شنب غازان، مایان، قراملک، شهرک امام خمینی، باغ معروف، کوجووار، خلجان، سردرود، راه آهن، خطیب، نصف راه، میدان فجر و مصلا است.

بر همین اساس، مسیر شماره 9 ، شهرک رازی، شهرک نور، رسالت، لاله، کوی فیروز، قطران، لاله زار، خیام، میدان فجر و مصلا، مسیر شماره 10، آبادانی مسکن، منظریه، ابوریحان، حکیم نظامی، شزیعتی جنوبی، پاستور، صائب، 17 شهریور و مصلا و مسیر شماره یازده، خیابان طالقانی، 17 شهریور جدید، مقصودیه، ارتش، میدان ساعت و مصلا را شامل می شود.

مردم تبریز خواهان محاکمه سران فتنه شدند

گزارش خبرنگار مهر در تبریز حاکی است مردم شرکت کننده در این راهپیمایی ضمن سر دادن شعارهایی بر علیه توطئه های پایان ناپذیر دشمنان انقلاب، بر حمایت قاطئانه خود از نظام و ولایت فقیه تاکید می کنند.

مردم تبریز همچنین در این راهپیمایی از حرکت های انقلابی و آزادیخواهانه مردم مسلمان منطقه از جمله در مصر و تونس حمایت کردند.

همچنین در این راهپیمایی عده ای از مردم با تهیه و امضای طوماری، خواهان دستگیری و محاکمه سران فتنه توسط قوه قضاییه شده اند.

گفتنی است، راهپیمایی 22 بهمن تبریز با سخنرانی حجت الاسلام محسن قرائتی در سه راهی مصلای تبریز پایان خواهد یافت و پس از آن راهپیمایان در صفوف به هم فشرده نماز جمعه حضور می یابند.