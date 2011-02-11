کاهش دمای هوا در عرضهای شمالی/ بیشترین بارش در زاهدان

فاطمه رضازاده کارشناس پیش بینی هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه فعالیت موج شمالی در شرق دریای مازندران و شمال شرق کشور متمرکز است گفت: در بخشهای جنوبی فعالیت سامانه بارشی جنوب شرق کشور را بیش از دیگر مناطق درگیر کرده است.

وی اظهار داشت: طی 24 ساعت آینده در شمال غرب و شمال و همین طور تهران دمای هوا کاهش می یابد و این کاهش دما برای روزهای شنبه و یکشنبه به سمت شرق کشور نیز کشیده می شود.

رضازاده به بارش باران در 24 ساعت گذشته در اغلب مناطق کشور اشاره کرد و افزود: شهر زاهدان با 25 میلی متر بارش بیشترین بارش را در این مدت داشته و مناطقی در جنوب غرب کشور نیز با یک صدم بارش کمترین بارشها را داشته اند اگر چه در بارشهای اخیر جنوب غرب کشور شاهد بارشهای موثری بوده است.

همچنین تصاویر دریافتی از ماهواره نشان می دهد سامانه جدید بارشی مناطق جنوبی کشور را متاثر کرده است. از اواسط روز جمعه و با شمالی شدن جریان هوا و شرایط مساعد در سطوح میانی جو برای سواحل شمالی کشور بارش باران و برف پیش بینی می شود و سپس بارشها به شمال غرب و شمال شرق نیز گسترش می یابد.

همچنین این روزها دریای خزر مواج است. روز شنبه از شدت ابرناکی و بارندگی در شمال غرب و از بعد از ظهر در سواحل شمالی کاسته می شود. در نیمه شرقی کشور بارش باران و در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف ادامه دارد. همچنین از اوایل امروز(جمعه) تا بعد از ظهر فردا دریای عمان و شرق خلیج فارس مواج می شود.



بارشهای امروز و فردا در سواحل شمالی و استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و استان هرمزگان ادامه می یابد.