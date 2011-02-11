دشمنان زبان تهدید را به مذاکره تغییر داده اند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، صادق خلیلیان ظهر جمعه در جمع راهپیمایان کرجی در سخنرانی خطبه های پیش از نماز جمعه این هفته کرج ضمن قدردانی از حضور باشکوه مردم این شهرستان در راهپیمایی این روز بخشی از دستاوردهای پیرزوی انقلاب را برشمرد.

وی افزود: در ماههای اخیر موضوع هدفمندی یارانه ها به عنوان یک طرح اقتصادی مهم از سوی دولت اجرایی شد و این رو اجرای موفقیت آمیز این طرح اثار اقتصادی فراوانی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

این مسئول با اشاره به نشست سران اعضای گروه 1+5 و شروع مذاکرات این گروه گفت: به رغم مباحث مطرح شده، طرح هدفمندی یارانه ها نشان داد نقشه های دشمنان با شکست مواجه است و از این رو دشمنان زبان تهدید را به زبان مذاکره تغییر دادند.

وی با بیان تحولات در منطقه شمال آفریقا و .... این تحولات را با اندیشه انقلاب اسلامی ایران همسو خواند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: آمریکا و متحدانش 5+1 در ترکیه را شروع کردند و نماینده ایران مواضع ما را اعلام کرد و آنها متوجه شدند نمی توانند بر سر موانع جمهوری اسلامی مانعی سد بکنند.

این مسئول همچنین بار دیگر در خصوص هدفمندی یارانه ها نیز گفت: طرح هدفمندی یارانه ها تاکنون بسیار خوب پیش رفته است و اقتصاد کشور با بالندگی بیشتر مسیر پیشرفت را طی خواهد کرد.

70درصد مردم از فواید هدفمندی یارانه ها بهره می برند

وی با برشمردن برخی نتایج طرح هدفمندی یارانه درکشور گفت: در نتیجه این طرح تولید ارتقا می یابد، الگوهای مصرف مدیریت می شودو تحولات بسیار مهمی در حوزه اقتصاد رخ می دهد و با هدفمد شدن یارانه ها بیش از 70 درصد مردم از ثمرات آن بهره مند شدند.

خلیلیان در تشریح فواید این طرح گفت: با هدفمندی یارانه ها مردم خود می توانند مصرف را کنترل بکنند و بخشی از منافع حاصل از هدفمندی یارانه ها صرف تولید شود که این به مفهوم تولید بیشتر است.

موج اسلام خواهی ایرانیان سراسر جهان را در برگرفته است

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناآرامیهای اخیر در برخی کشورهای گفت: امروز موج اسلام خواهی ایرانیان سراسر جهان را در برگرفته است.

وی با اشاره به قیام مردم مصر و تونس زمینه پیدایش این قیام را خودباوری اعتماد و پیشرفت حاصل شده در نتیجه انقلاب اسلامی در کشور برشمرد.

وزیر جهاد کشاورزی بر هشیاری مردم تاکید کرد و به دشمنان هشدار داد نقشه هایشان ناکام خواهند ماند و حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال نیز این موضوع را به خوبی نشان داد.