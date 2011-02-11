به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، بهزاد نیک‌دین شامگاه پنجشنبه در نخستین همایش ملی ادیان توحیدی و نقش انقلاب اسلامی در وحدت و آزاد‌اندیشی اظهار داشت: دشمنان نمی‌توانند وحدت میان ادیان الهی در ایران را ببینند.

وی افزود: اسلام به این معنی است که همه ادیان الهی تسلیم اوامر خداوند هستند.

موبد زرتشتیان استان اصفهان با بیان اینکه روحانیون وظایف سنگینی به عهده دارند، تصریح کرد: وظیفه بسیار مهمی که بر دوش روحانیون ادیان توحیدی قرار گرفته، مبارزه با دین‌گریزی است.

وی ادامه داد: باید به گونه‌ای اندیشمندانه جامعه را به سمت هدف اصلی که دین‌گرایی است، بکشانیم.

نیک‌دین اضافه کرد: مسلمان، زرتشتی، مسیحی و کلیمی بودن اهمیت دارد اما مهم‌تر از آن انسان بودن است که از اهمیت بالاتری برخوردار است.

وی بیان داشت: ادیان الهی از یک منبع توحیدی سرچشمه می‌گیرند و تنها در برخی از موضوعات و نام با هم تفاوت دارند.

موبد زرتشتیان استان اصفهان تصریح کرد: چشم دشمنان از وحدت ایجاد شده بین ادیان الهی و توحیدی در ایران کور شده است.

