تصویر آمریکای شمالی در میان آسمان

به گزارش خبرگزاری مهر، تصاویر فرو سرخ و زیبایی که از این قاره کیهانی و زادگاه ستارگان واقع در صورت فلکی قو به ثبت رسیده، نشان دهنده هزاران ستاره است که امکان مشاهده آنها در نور مرئی وجود ندارد. این تصاویر جدید توسط تلسکوپ اسپیتزر ناسا به ثبت رسیده است، تلسکوپی که به منظور نفوذ به میان غبارهای میان ستاره ای و ردیابی ستاره های پنهان شده در پس آنها طراحی و ساخته شده است.

پیش از این تنها امکان مشاهده 200 ستاره در میان این سحابی وجود داشت اما رصدهای جدید در حدود دو هزار ستاره دیگر را نیز به این تعداد افزوده است. در تصویر نور مرئی که از این سحابی به ثبت رسیده می توان به خوبی دلیل نامگذاری این سحابی را مشاهده کرد زیرا بخشهای درخشان این تصویر که در سمت چپ و بالای کادر قرار گرفته به ایالات متحده شرقی و مکزیک شباهت دارد، بخش تاریک و مرکزی این تصویر به اقیانوس اطلس و خلیج مکزیک شباهت دارد.

تمامی این ویژگی ها در تصویر چپ و پایین کادر از بین رفته است زیرا به نظر می رسد تلسکوپ اسپیتزر نتوانسته است از ابرهای غبار آلود بخش خلیج مکزیک این سحابی عبور کرده و به درون آن نفوذ کند.

هنوز اسرار متعددی درباره این سحابی بر جا مانده است، برای مثال اخترشناسان نمی دانند فاصله دقیق این سحابی تا زمین چه مقدار است، از این رو برای تایید فاصله تخمینی هزار و 800 سال نوری به مطالعات بیشتری نیاز خواهد بود. راز افشا نشده دیگر این سحابی منبع انرژی آن است زیرا این سحابی برای ادامه پیدا کردن روند ستاره سازی به چند ستاره عظیم و مشخص نیاز دارد اما حتی چشمان تیزبین اسپیتزر نیز موفق به رصد چنین ستاره هایی نشده است.

بر اساس گزارش ان بی سی، نشانه های موجود نشان می دهند این احتمال وجود دارد که این ستاره های عظیم الجثه در پس خلیج مکزیک کیهانی پنهان شده باشند.