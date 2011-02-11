احداث فرودگاه در قم یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور غروب پنج شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی فرودگاه بین المللی قم که با حضور آغاز عملیات اجرایی فرودگاه قم با حضور دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم قم در مجلس، مدیر کل شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور و جمعی مسئولان استان در سالن همایش مجتمع وتوس برگزار شد، احداث فرودگاه بین‌المللی در استان قم را باعث کاهش هزینه‌ها و زمان صرف شده مسافران و افزایش جذابیت برای سفر به این خطه کریمه دانست و گفت: رونق گردشگری، افزایش درآمد سرانه، اشتغالزایی، انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی اسلام و انقلاب، کاهش بار ترافیکی در کلان‌شهر قم و تقویت رویکرد سبک‌سازی تهران، از دیگر مزایای احداث فرودگاه در قم است.

وی با بیان اینکه شهر مقدس قم قلب و جعبه تقسیم مواصلاتی کشور و چهارراه مواصلاتی ایران محسوب می‌شود تصریح کرد: راه آهن سراسری به سلفچگان در این منطقه که ظرفیت‌های خوب اقتصادی دارد سبب رونق اقتصادی در این منطقه خواهد شد، فرودگاه یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های بهره‌مندی از این موقعیت ویژه می‌باشد و احداث آن در استان قم یک ضرورت به شمار می‌رود.



استاندار قم خاطرنشان کرد: اتصال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و شهرک صنعتی نیزار به فرودگاه بین‌المللی و راه‌آهن سراسری می‌تواند این منطقه را به عنوان بزرگ‌ترین پایانه صادراتی کشور مطرح سازد.



وی در ادامه افزود: از نظر پدافند غیرعامل نیز فرودگاه قم می‌تواند مناسب‌ترین گزینه برای حمایت و پشتیبانی از تهران بوده و در مواقع اضطرار و بروز حوادث غیرمترقبه کمک شایانی داشته باشد.



حجت‌الاسلام موسی‌پور تصریح کرد: از بدو پذیرش مسئولیت یکی از اولویت‌های استان را ساخت فرودگاه دانسته و به طور مستمر پیگیر اخذ مجوز احداث فرودگاه بین‌المللی قم شدیم که بحمدالله با حمایت‌های همه جانبه دولت، وزارت راه و ترابری و پیگیری نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی، پنجم بهمن‌ماه امسال مجوز احداث فرودگاه توسط کمیته هوا و فضای کشور صادر شد و بلافاصله زمینه‌ها و مقدمات آغاز عملیات اجرایی آن با تلاش مسئولان در بخش‌های مختلف فراهم گردید.



وی در ادامه ضمن اظهار امیدواری برای احداث فروگاه بین‌المللی قم بر اساس برنامه زمان‌بندی شده خاطرنشان کرد: همه پیشرفت‌های به دست آمده و روند رشد و توسعه در استان قم مرهون کار جمعی، همدلی و صمیمیت همه مدیران و مسئولان اجرایی استان و عنایات ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت خدمتگزار و مجلس محترم است.



موسی‌پور در ادامه گفت: قم به واسطه وجود حرم مطهر حضرت معصومه‌(س)، مسجد مقدس جمکران، حوزه‌های علمیه، صد‌ها مرکز آموزشی و پژوهشی و حضور مراجع عظام تقلید و هزاران طلبه از ایران و 100 کشور دنیا، از جایگاه ویژه علمی، سیاسی، فرهنگی و معنوی در کشور برخوردار بوده و ظرفیت‌های بسیاری برای جذب مسافران و گردشگران مذهبی دارد.



افزایش رشد توسعه و اشتغالزایی در قم



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: استان قم در چند سال اخیر در زمینه عمرانی و آبادانی شهری رشد و پیشرفت چشم گیری داشته است.



وی با اشاره به اینکه 13 طرح صنعتی، کشاورزی، ‌تعاون و مسکن در دهه فجر در استان به بهره برداری رسیده است اظهار داشت: در ایام دهه فجر 170 پروژه عمرانی با اعتبار یک هزار و 590 میلیارد ریال بهره برداری شده است و این طرح‌ها در رشد و اشتغال زایی استان تأثیر بسزایی داشته است.



وی اضافه کرد: ‌ فعالیت ساخت شهرک سینمایی دینی نیز در قم آغاز شده و این امر به رونق هنر دینی و شناخت مفاخر دینی اسلام کمک فراوانی خواهد کرد.



موسی‌پور با اشاره به اینکه پروژه آبرسانی به قم با جدیت توسط احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس در حال پیگیری و مراحل پایانی آن در حال انجام است، بیان داشت: طرح آبرسانی به منطقه اقتصادی سلفچگان و روستاهای اطراف آن در حال انجام است و همچنین جاده قم – گرمسار نیز بزودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.



وی ادامه داد: پروژه منوریل که مدت‌ها تعطیل بود با اعتبار 790 میلیارد ریال فاز اول آن در سال آینده بهره برداری خواهد شد و تجهیز بیمارستان 64 تخته نیروگاه، اجرای شبکه سیستم آب و فاضلاب شهری از تسهیلات بانک توسعه شهری در حال انجام بوده و مراکز فنی و حرفه‌ای متعددی در حال ساخت است.



استاندار قم اضافه کرد: ساماندهی قبرستان‌های استان از جمله وادی السلام که امر ضروری برای استان می‌باشد در حال اجرا است و همچنین طرح تکمیل کمربندی قم و کناره گذاری قم در حال انجام است و با بهره برداری آن بخش قابل توجهی از ترافیک قم بر طرف خواهد شد.



وی اظهار داشت: احداث ساختمان مدیریت بحران، بهره برداری از مجتمع فرهنگی ورزشی بنیاد شهید در سال 91، ساخت خانه عالم در روستاهای بالای 20 خانوار، گاز رسانی به تمام روستاها و بخش‌های صنعتی استان، اتمام صحن غربی و شرقی حرم مطهر، بیمارستان بزرگ تأمین اجتماعی، رینگ جنوب شرقی و شمال غربی قم، احداث واحدهای مسکونی مهر در شهر‌ها و روستا‌ها، احداث شهرک چاپ و نشر و ده‌ها پروژه دیگر از جمله اقدامات و دستاوردهای صورت گرفته در استان می‌باشد.



قم رتبه اول را در ساخت مسکن مهر دارد



استاندار قم بیان داشت: 40 هزار واحد مسکن مهر در قم در حال ساخت است و قم رتبه اول را در ساخت مسکن مهر را دارا است که تا کنون سه هزار 600 واحد تحویل داده شده و چهار هزار واحد دیگر تا پایان سال جاری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و ما بقی نیز در سال آینده آماده خواهد شد.



موسی‌پور اظهار داشت: انواع پل‌ها از جمله پل میثم در حال اجرا می‌باشد و همچنین پل جمهوری سبب اتصال شرق قم به غرب خواهد شد و کارخانه فولاد سازی نیز تقریباً مراحل پایانی اتمام خود را طی می‌کند و همچنین احداث کارخانه خودرو، اتصال تمام مراکز حوزوی، دانشگاهی به شبکه علمی کشور و راه اندازی پایگاه بین المللی داده‌های مرکزی اسلامی کارهای در حال پیگیری و اجرا استان قم می‌باشد.



وی با اشاره به اینکه تا کنون 17 هیئت تجاری از قم به سوریه، چین، افغانستان، عراق و دیگر کشور‌ها رفتند بیان داشت: هیئت تجاری از قم به کشورهای دیگر سفر کرده و همچنین هیئت‌های نیز به شهر قم د‌ر راستای توسعه همکاری‌های تجاری آمده‌اند که نتیجه آن افزایش 30 درصدی صادرات برای استان بوده است.