حضور شخصیت ها و مقامات در راهپیمایی 22 بهمن

گزارش خبرنگاران مهر از مسیر های برگزاری راهپیمایی روز 22 بهمن حاکیست که علاوه بر رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس قوه قضاییه دیگر مقامات از جمله محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور،مصطفی محمد نجار وزیر کشور، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی،محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ز جمله مقاماتی هستند که در مراسم راهپیمایی حضور داشتند.

همچنین رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه،علی اکبر ناطق نوری رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد،کدخدایی سخنگی شورای نگهبان ، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس،شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس از دیگر شرکت کنندگان در مراسم راهپیمایی 22 بهمن بودند.

سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و سرلشکر صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، امیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز از جمله فرماندهان نظامی شرکت کننده در این مراسم بودند.

حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، علی سعید لو رئیس سازمان تربیت بدنی، حجت الاسلام مصلحی وزیر اطلاعات، حسن غفوری فرد عضو هیئت رئیسه مجلس، لطف الله فروزنده معاون رئیس جمهور،از دیگر شخصیت هایی بودند که در این مراسم شرکت کردند.

محمد مایلی کهن از فعالان ورزش کشور ،سعید بیابانکی شاعر، علیرضا مرندی وزیر سابق بهداشت،داود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد، شمقدری معاون وزیر ارشاد،محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک، نیز از دیگر شخصیت ها هستند.

الیاس حضرتی از فعالان سیاسی اصلاح طلب ، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و از فعالان سیاسی اصولگرا ، دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات، محسن مومنی رئیس حوزه هنری ، حجت الاسلام رحیمیان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید، اسکندری وزیر سابق جهاد و طهماسبی وزیر سابق صنایع، جهرمی وزیر سابق کار،سلیمانی وزیر سابق ارتباطات، علی مطهری نماینده تهران از دیگر شخصیت ها و چهره های شناخته شده در خیل جمعیت میلیونی راهپیمایان 22 بهمن هستند.

با این حال از قبل اعلام شده بود که برخی وزرا و مقامات نیز در مراسم راهپیمایی دیگر نقاط کشور شرکت خواهند کرد.