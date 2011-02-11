ایجاد خوشه صنعتی دارو در بروجرد پیشنهاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، هادی مقدسی در مراسم افتتاح خط تولید ویال هورمون رشد در کارخانه اکسیر بروجرد در سخنانی اظهار داشت: مجلس در قالب برنامه پنجم توسعه آرمانهای بلند و کلانی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی مد نظر قرار داده است.

وی با بیان اینکه در قالب این برنامه مجلس به صورت ریز و مفصل در رابطه با سرمایه گذاری این سازمان وارد شده است، یادآور شد: با این کار مجلس به دنبال این بوده است که سازمان تامین اجتماعی با گستردگی کار بیشتری در راستای تحرک و بالندگی در این بخش گام بردارد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موفقیت شرکت اکسیر به عنوان یکی از شرکت های وابسته به صندوق تامین اجتماعی، یادآور شد: فعالیت این شرکت می تواند برای بهتر اجرا شدن برنامه پنجم توسعه در این بخش یک الگو باشد.

مقدسی با بیان اینکه در حال حاضر 50 درصد سهم تولید داروی کشور در سازمان تامین اجتماعی تامین و توزیع می شود، ادامه داد: ما با توجه به ویژگیهای خاص شهرستان بروجرد ایجاد خوشه صنعتی دارو در این شهرستان را پیشنهاد داده ایم.

وی خواستار حمایت سازمان تامین اجتماعی در این زمینه شد و ابراز امیدواری کرد که نسبت به ایجاد خوشه صنعتی دارو در بروجرد مانند بقیه واحدها استقبال شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در بروجرد، یادآور شد: با تصویب شدن این منطقه و استقرار شرکت اکسیر و رازک در این منطقه ویژه اقتصادی این شرکتها از کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت تمام شده محصولات برخوردار خواهند شد.

مقدسی افرود: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی موجب خواهد شد تا مواد اولیه مورد نیاز از عوارض گمرکی معاف شوند.

امام جمعه شهرستان بروجرد نیز در این مراسم در سخنانی عنوان کرد: تا قبل از انقلاب اسلامی ما در صنایع دارویی به طور کامل به خارج کشور وابسته بودیم ولی امروز بیش از 95 درصد نیاز دارویی کشور در داخل تامین می شود.

حجت الاسلام حسن ترابی ادامه داد: این در حالیست که امروز تولیدات کارخانه اکسیر بروجرد به 20 کشور دنیا صادر می شود.

وی با اشاره به فعالیت موفقیت آمیز اکسیر در شهرستان بروجرد، عنوان کرد: این واحد تولیدی توانسته است برای بیش از 500 نفر در این شهرستان شغل ایجاد کند.