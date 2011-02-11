محمود صیدانلو در مورد یوم الله 22 بهمن ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: این روز، روز عشق، باور و اندیشه ماست که از 32 سال پیش تا به امروز در کنار خانواده های ایرانی قرار دارد. 22 بهمن یکی از نمادهای ماندگار و تاریخی کشور ایران است و پس از پایان امروز منتظر می شویم بار دیگر سال آینده 22 بهمن بیاید و در آن با حضوری گسترده مشت محکمی بر دهان دیکتاتورهای بزرگ دنیا بزنیم.

محمود صیدانلو مدیرکل فرهنگی سازمان گفت: جامعه ورزش در رشته های مختلف به صورت منسجم در این روز شرکت می کنند تا به عنوان یکی از مهمترین اقشار جامعه ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام (ره) و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری در این مراسم شرکت کنند و به دنیا شعار عدالت خواهی و آزاد اندیشی را نشان دهند و بیان کنند جامعه ورزش از دل مردم برخاسته و به بیانات مقام معظم رهبری در مورد وحدت ملی جنبه عملی بپوشاند.



صیدانلو همچنین تاکید کرد: ما تمهیدات لازم را برای حضور دسته جمعی ورزشکاران در نظر گرفته بودیم و حرکت به صورت منسجم بیانگر نمادی از حضور جامعه ورزش در این مراسم بودیم. این جمعیت زیاد به نمایندگی از مردم در این مراسم شرکت کردند.



وی با بیان اینکه ورزشکاران در همه شرایط به آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی پایبندند، تاکید کرد: یکی از مهمترین مقوله ها در این بخش اسرائیل ستیزی است که ورزشکاران با گذشتن از کنار مدال های المپیکی و جهانی با احترام گذاشتن به آرمان های امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی در عرصه ورزش تاکید دارند.همچنین وقتی هادی ساعی مدال های خود را برای بازسازی بم اهدا می کند نشان دهنده نقش والای ورزش در تمام امور اجتماعی است.

